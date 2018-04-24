Varis nedir? Varis ne demek?

Varis, toplardamarların genişlemesi ve büküntülü hale gelmesi durumudur. Toplardamarlar vücudumuza giden kanı geri kalbe doğru getirmekle görevlidirler. Bunu yaparkan arkalarında kalp gibi bir güç olmadığı için bunu kas gücüyle yaparlar. Özellikle ayaklarda yürürken kullandığımız kasların damarları sıkıştırarak kanı yukarıya doğru götürmesi ve bu kanın da geri kaçmaması için damarların içerisinde küçük küçük kapakçıkların olması gerekir. Kan buraya fazla miktarda geldiğinde eğer kaslar da yeteri kadar çalışmıyorsa bu kapakçıklar artık görevlerini yapamayacak kadar genişlemişlerdir ve kanı geri kaçırırlar. Kan geri kaçtığı zaman giderek yönlenir ve damarın daha fazlasını neden olur bu da damarların şeklini değiştirir, biraz büklümler ekler biraz genişletir ve özellikle ayaklarda daha sonra ise bacaklarda göllenmelere sebep olur. Bu da varis hastalığının esas şikayetlerini oluşturur.

Varis belirtileri nelerdir?

Bacaklarda kaşıntı, ağrı, sızlama. Ayakta uzun süre kalındığında gerçekleşen ağrılar. Özellikle geceleri bacaklara giren kramplar. Damar genişlemesi gibi durumlar varis belirtileri olarak nitelendirilir.

Varis tedavisi nasıl yapılır? Varis nasıl geçer?

Varislerin tedavisi genel olarak iki nedenle yapılır. Bunlardan birincisi estetiksel nedenlerdir. Diğer neden ise varisin kapak yetmezliğiyle birlikte hastada ciddi şikayetlere yol açmasıdır. 3 tip varis vardır. Birincisi daha büyük damarlarda görülen, damarların parmak parmak şişmesi tarzındaki durumudur, ikincisi ince damarlarda ortaya çıkan varislerdir üçüncüsü kılcal damarlarda ortaya çıkan varislerdir. Estetiksel açıdan tedaviye yönelen hastalarda varis daha çok kılcal damarlarda ortaya çıkmıştır. Bunlar tamamen estetik nedenlerle tedavisine gidilen durumlardır.

Varis tedavisinde iki türlü yaklaşım vardır. Yüzeyel lazer uygulaması ve yüzeyel radyofrekans ablasyon uygulaması... Bu uygulamalar seanslar halinde yapılmaktadır. Küçük lazer atımları veya radyofrekans dalga yayan küçük iğnelerle damarların üzerine dokunarak bu damarların devre dışı kalması sağlanır. İnce damarlardaki valisler ağrı şikayetine yol açabileceği gibi estetik açıdan da hastayı rahatsız eder. Bunların kendi içinde nispeten ince olanlarına lazer veya radyofrekans uygulanır. Damar içine ilaç enjeksiyonu da tedavinin farklı bir boyutudur.