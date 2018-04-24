Yumurtalık kisti nedir? Yumurtalık kisti belirtileri nelerdir?

Yumurtalık kisti nedir? sorusu vatandaşlar tarafından yanıtı araştırılan konular arasında yer almaktadır. Çeşitli yumurtalık kistleri çeşitli bulgular verebilir. Örneğin çikolata kisti adet döneminde görülen bir ağrıya sebep olabilir ya da yumurtalığın kendi etrafında dönmesiyle denilen yumurtalıkta gangreni oluşan durumda çok şiddetli bir ağrı gelişebilir. Onun dışında yumurtalık bölgesinde kasıklarda şiddetli bir ağrı özellikle makata vuran bir ağrı ve ateş yüksekliği gibi durumlarda yumurtalık ve tüp iltihaplarından bahsedilir, apse denilen durum oluşur ya da basit kistlerin birden bire darbeyle veya içindeki sıvının artmasına dayanamayıp yırtılıp patlamasıyla oluşan yumurtalık kist yırtılması durumu oluşabilir. Bunlarla da çok şiddetli bir ağrıyla kişi, doktora başvurur. Bunların dışında yumurtalık kanserleri oldukça büyük boyutlara ulaşabilir bunlar da ele gelen kitleler hissedilir. Yumurtalık kanserlerinin yanında bir de sıvı birikimi oluştuysa o zaman karında şişlik ve ağrı gelişebilir. Bir de hormon üreten bir çeşit yumurtalık kistleri vardır. Bu kistler ise kadınlarda kıllanma gibi çeşitli erkeksi durumlara yol açabilir. Yumurtalık kistinden şüphelenildiğinde öncelikle Yumurtalık kistinden şüphelenildiğinde öncelikle ultrasonla değerlendirilmeli daha sonra ise MR, tomografi gibi testlerle tanı koyup tedaviye başlanmalıdır.

Yumurtalık kisti belirtileri nelerdir?

Yumurtalık kistinin en belirgin belirtileri arasında adetlerdeki düzensizlik, sık yaşanan karın ve kasık ağrısı, sindirim sistemindeki bozukluklar, idrar yolu şikayetleri ve karındaki şişlik olarak ifade edilir.

Yumurtalık kistleri kanser belirtisi midir?

Yumurtalık kistleri kanser belirtisi midir? sorusu da özellikle kadınlar tarafından sıkça araştırılan konular arasında yer alır. Kadınlarda en merak edilen konulardan biri yumurtalık kistleridir. Uzmanlar tarafından yumurtalık kistleri yüzde 80 iyi huylu olarak değerlendirilir. Kanser riski taşımakla birlikte bu oran düşüktür.

Yumurtalık kistlerinin kötü huylu olma ihtimalini güçlendiren durumlar şu şekildedir;

İleri yaşlarda ortaya çıkan kistler,

Eğer her iki yumurtalıkta kist varsa bu kistlerin kötü huylu olma ihtimali vardır.

Kistlerin sınırları, kenarları düzensiz ve etrafa yapışıksa bu kistlerin kötü huylu olma ihtimali vardır.

Oldukça hızlı büyüme gösteren kistler ve ileri yaşta ortaya çıkan kistler de kötü huylu olabilir.