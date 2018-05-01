ADHD nedir ve ADHD belirtileri nelerdir?

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (ADHD) dünyada en yaygın görülen çocuk hastalıklarından birisidir. Olumsuz etkileri yetişkin yaşlarda bir miktar azalsa bile kişiyi ömür boyu takip edebilecek bir problemdir. Peki ADHD belirtileri nelerdir?

ADHD NEDİR?

ADHD olan çocuklar ders, ödev veya herhangi bir işe uzun süre odaklanamazlar. İyi bir dinleyici olmadıkları görülür. Çünkü en ufak dış uyarılara karşı dikkat yönleri değişebilir. Örneğin, dışarıdan gelen araba sesi veya arka plandaki önemsiz bir görüntü…

Yine dinlenme esnasında, hiçbir dikkat bozucu unsur olmasa bile bir anda hayaller kurarak kendi dikkatlerini dağıtabilirler. Unutkan, dalgın veya sakar olabilirler. Genellikle meşgul oldukları işler arasında hızlı geçişler yaparlar. Örneğin, bir oyunu bitirmeden diğerine; ödevini bitirmeden başka bir işe yönelirler.

Dikkat bozukluğu ve hiperaktivitenin bir arada görülme olasılığı yüksektir. Hiperaktif çocuklar genellikle aşırı hareketli, yerinde duramayan ve her şeyden çabuk sıkılan bir yapıya sahip olurlar. İşte tüm bu olumsuzluklar, çocuklarda öğrenme bozukluklarına sebep olur. Derslerden geri kalma, yaşıtlardan geri kalma, sosyal yaşam problemleri ve neticesinde hayata iyi hazırlanamama gibi sonuçlar doğabilmektedir. Bu yüzden, erken teşhis ve erken müdahale oldukça önemlidir. Peki, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunun ilaçlı veya ilaçsız tedavi yöntemleri nelerdir?

ADHD TESTİ NASIL YAPILIR?

Çocuğunuzda hiperaktivitenin olup olmadığını belki de kolaylıkla anlayabilirsiniz. Genellikle hiperaktivitenin yerinde duramamak, hareketli olmak olduğunu düşünmektedir. Bu bozukluğun farklı tipleri vardır. Bunlar;

) Dikkat eksikliği bozukuluğu ) Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu ) Bunların ikisinden oluşan birleşmiş aktivite

Bu üç tipin hangisinin mani olduğunu öğrenebilmek, seviyelerini ve şiddetini belirleyebilmek amacıyla ADHD testi yapılmaktadır. Bu testler 2 yaşından erişkinliğe kadar yapılabilmektedir. Projektif ve sübjektif testlerden oluşmaktadır. Hiperaktivite aşırı hareketlilik, dürtü sellik, dikkat dağınıklığı gibi belirtilerle bireyin akademik, mesleki ve sosyal yaşantılarını kısıtlayan bir psikiyatrik rahatsızlıktır. Eğer siz de çevrenizde veya çocuğunuzda hiperaktiviteden şüpheleniyorsanız kliniksel bir ortamda bir uzman tarafından bu testleri yaptırmalısınız.