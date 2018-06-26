Hiç duymadığınız bu yöntemle ağız kokusu son buluyor!

DOĞAL AĞIZ GARGARALARI VE NEFES TAZELEYİCİLER KULLANIN

Toplumun büyük bir kesiminin sorunu haline gelen ağız kokusu her geçen gün konuşulmaya devam ediliyor. Her yıl ağız hijyeni ürünlerine yaklaşık olarak 10 milyar dolar harcanıyor. Ancak evdeki malzemeleri kullanarak da ağız kokusundan kurtulabilirsiniz. Dr. Muammer Yıldız, ağız kokusunu gidermek için evde yapılan 6 pratik yolu derledi.

-Nane yaprakları, kötü nefese karşı savaşır ve ağzınızı ferahlatır.

-Karanfil, kakule ve rezene tohumu gibi baharatlar, ağız kokusuyla savaşmak için mükemmeldir.

-Karbonat, hali hazırda temin edilebilen başka bir doğal gargaradır. Bir dakika suyun içine bir çay kaşığı karbonatı koyun ve gargara yapın. Alternatif olarak, ıslak diş fırçanızı karbonata batırıp dişlerinizi temizleyebilirsiniz.

-Çemen otu yaprakları ile yapılan çay, antibakteriyel bir ağız spreyidir. Günde bir bardak içebilirsiniz.