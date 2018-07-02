Gölgede durun bol sıvı tüketın

Medical Park Bahçelievler Hastanesi'nden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar, yaz aylarında artan burun kanamalarına karşı nasıl müdahale edilmesi gerektiği hakkında bilgi verdi... Burun kanaması
, oldukça rahatsız edici bir durumdur. Aslında burun kanamalarının tek başına sıcaklarla ilgisi yoktur. Altta yatan tansiyon gibi nedenlerin üzerine sıcak hava
eklendiğinde kanama eğilimi artabilir.
Burun kanamaları, yazın sık karşılaşılan sorunlardan biridir. Özellikle kuru ve sıcak hava şartları ve alerjik hastaların etkilendiği ortamlar, kanama riskini artırır. Burun, bol damarlı ve travmaya açık bir yapıdadır. Özellikle burun damarlarının belirgin olduğu kişilerde, şiddetli sümkürme ve burun kurcalanması ile kolayca kanayabilir.
Bu nedenle, özellikle burun kanamasına yatkın olan çocuklar, kan sulandırıcı ilaç kullanan kalp ve tansiyon hastaları; güneşin etkili olduğu günün en sıcak saatlerinde mümkün olduğunca güneşe çıkmamalı, güneşten koruyucu önlemleri alarak serin bir ortamda oturup mümkün olduğunca bol sıvı tüketmeye çalışmalıdır. IYICE TEMIZLEYIN
Burun kanaması olduğunda ilk yapılması gereken, telaşa kapılmamaktır, çünkü bu durum kanamanın artmasına yol açar.
Kanama olduğunda, hemen burun içine bol soğuk su çekilerek hiç pıhtı kalmayacak şekilde yıkanmalıdır.
Dik oturulup baş hafif öne eğilerek, burun kanatlarına her iki taraftan beş dakika parmaklarla baskı uygulanmalıdır.
Özellikle erişkin hastalarda, kanama nedeni sıklıkla tansiyon yüksekliği olduğundan tansiyon ölçülmeli ve not edilmelidir. HASTALIKLAR VEYA KULLANILAN İLAÇLAR TETİKLEYEBİLİR
Burun kanamasının nedenleri şunlardır:
Yüksek tansiyon
Burun eğrilikleri
Kalp hastalıkları
Karaciğer hastalıkları
Kan sulandırıcı ilaçlar
Kaşıntıya yol açan alerji
Burun kırılmaları (travma)
Tümörler
Burnun karıştırılması veya kuvvetli sümkürülmesi HAPŞIRIRKEN AĞZINIZI AÇIK TUTUN
Burnunuz sık sık kanıyorsa, şu önlemleri alabilirsiniz:
Dışarıya çıkarken şapka ve gözlük takın, çok sıcak havalarda başınızı saat başı ıslatın.
Şiddetli şekilde sümkürmekten uzak durun.
Hapşırırken ağzınızı açık tutun ve böylece burnunuza uyguladığınız kuvveti azaltın.
Dışarıya çıkmadan önce nemlendirici sprey veya krem kullanın.