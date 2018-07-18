Göz sağlığı için faydalı 6 besin!

Dr. Elvan Yalçın, "Sağlıklı bir vücudun yolu düzenli ve dengeli beslenmeden geçiyor. Yoğun tempoda göz ardı edilen yemek yeme alışkanlıklarımız ise özellikle göz sağlığına doğrudan etki ederek, tehdit oluşturabiliyor. Göz sağlığı için A, C, E vitaminleri ve beta karoten ile zenginleştirilmiş besinler tüketmek iyi ve kaliteli görüş kapılarını aralıyor" diyor.

İşte Op. Dr. Yalçın'ın açıladığı gözde oluşabilecek hasarı en aza indiren ve katarakt gibi rahatsızlıkları önlemeye yardımcı olan 6 faydalı besin...