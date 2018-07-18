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sağlığı için faydalı 6 besin!

İş ve şehir hayatının yoğun temposunda aksatılan düzenli ve sağlıklı beslenme, sağlığını da tehdit ediyor. Sağlıklı ve dengeli beslenmenin vücut direnci kadar nı da yakından ilgilendirdiğini dile getiren Dr. Elvan Yalçın, göz sağlığı için faydalı olan besinleri sıralıyor...

Giriş Tarihi: 18.7.2018 13:08
Göz sağlığı için faydalı 6 besin!

Dr. Elvan Yalçın, "Sağlıklı bir vücudun yolu düzenli ve dengeli beslenmeden geçiyor. Yoğun tempoda ardı edilen yemek yeme alışkanlıklarımız ise özellikle na doğrudan etki ederek, tehdit oluşturabiliyor. Göz sağlığı için A, C, E vitaminleri ve beta karoten ile zenginleştirilmiş besinler tüketmek iyi ve kaliteli görüş kapılarını aralıyor" diyor.

İşte Op. Dr. Yalçın'ın açıladığı gözde oluşabilecek hasarı en aza indiren ve katarakt gibi rahatsızlıkları önlemeye yardımcı olan 6 faydalı besin...

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Göz sağlığı için faydalı 6 besin!
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