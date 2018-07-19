Asitli içecekler boğaz reflüsü sebebi!

"Ses kısıklığı, ağız kuruluğu, kuru öksürük, acı tat, boğaza yabancı cisim kaçma hissi gibi belirtilerle kendini gösteren boğaz reflüsü, mide asidinin gırtlağa ulaşması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır" diyen Okan Üniversitesi Hastanesi Kulak-Burun-Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. İsmail Koçak, boğaz reflüsü ile ilgili önemli bilgiler verdi… Boğaz reflüsü, mide asidinin gırtlağa kaçması sonucu ortaya çıkan bir hastalıktır.

Mideden gırtlağa ulaşan asit, boğazı tahriş eder ve hastalarda çeşitli şikayetlere sebep olur. Boğaz reflüsü ile mide reflüsü farklıdır.

Çünkü mide reflüsünde göğüste ağrı, yanma ve ekşime olurken, boğaz reflüsünde bu semptomlar görülmez. Boğaz reflüsüne, boğazda oluşan yoğun rahatsızlık hissi ile aşağıdaki belirtiler eşlik eder.



BOĞAZ REFLÜSÜNÜN BELİRTİLERİ

Ses kısıklığı

Seste kabalaşma

Ses problemleri

Gıcık şeklinde kuru bir öksürük

Geniz akıntısı hissi

Sürekli boğaz temizleme ihtiyacı

Boğazda tıkanma, yabancı cisim kaçma hissi

Yutma problemleri

Solunum güçlüğü

Ağızda acı ve kötü bir tat hissi



NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Boğaz reflüsünün tedavisinde, hekiminizin belirlediği tedavi sürecini izlemek çok önemlidir. Boğaz reflüsünde, verilen ilaçların yanında diyet de tedavi sürecinin çok önemli bir parçasıdır. Verilen reflü diyetine uyulması hastanın iyileşme sürecini hızlandırırken, hastalığın tekrarını da engelleyecektir.



REFLÜ DİYETİ NEDİR?

Boğaz reflüsü diyetinin mantığı, mideyi fazla doldurmamaktan geçer. Az ve sık yemelisiniz. Gece yatağa yattığınızda en az iki saatlik açlığa sahip olmalısınız. Bu dönemde haşlama ve ızgara yiyecekler tercih edin. Anti asit beslenme prensipleri, reflü diyetine dost bir yaklaşımdır. Ihlamur, rezene, yasemin, papatya ve melisa çayı içebilirsiniz. Kayısı, muz, kavun, ananas, avokadoyu güvenle tüketebilirsiniz. Hazır meyve sularının yerine ev yapımı hoşaf, kompostoyu tercih edin. Süt ürünlerinden peyniri tercih edin ve bol bol su için.



NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Yüksek yastıkta yatın ve beli sıkan kıyafetler giymeyin. Karın bölgesini çalıştıran hareketlerden, tedavi süresi boyunca kaçınmalısınız.

Mümkünse karın egzersizlerine tedavi süresince ara verin. Mide doluyken spor yapmayın. Kuru ve klimalı ortamlardan uzak durun. Çünkü bu ortamlar, boğazdaki asit seviyesini artıracaktır. Eğer bu ortamlarda bulunmak zorundaysanız mutlaka bol bol su için.



TEDAVİDE BİRAZ SABIR

Boğaz reflüsü hemen düzelmez, iyileşme süresi biraz zaman alır. Bazen iki-üç hafta, bazen de iki aya kadar diyete uymak durumunda kalabilirsiniz. Eğer sabah ses kalınlığınız, boğazda gıcık hissiniz düzelmeye başladıysa doğru yoldasınız demektir.