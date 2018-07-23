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Sıcak banyosu sağlığınızdan etmesin!

Çoğu kişi için hiç şüphesiz yaz tatilinin anlamı ve havuz eğlencesidir. Ağrılı romatizmal hastalıkları olan kişiler için ise tatil, yüzme ve eğlence aktivitelerinden çok sıcak banyosu ve güneşlenmekten ibarettir. Fakat vücut ağrılarından biraz olsun kurtulmak için kolları, bacakları ya da tüm vücudu sıcak kumların içine gömmenin ve saatlerce kumun içinde beklemenin felce kadar varabilecek ciddi tablolara neden olabileceğini biliyor muydunuz? Uzm. Dr. A. Şahap Demirboğan, bilhassa kalp ve damar hastalıkları, yüksek tansiyonu olan hastalara ve ileri yaştaki bireylere sıcak kum banyosunun etkileri konusunda uyarılarda bulunuyor.

Giriş Tarihi: 23.7.2018 16:13
Sıcak kum banyosu sağlığınızdan etmesin!

KIZGIN KUMUN AĞRILI VÜCUT ŞİKAYETLERİNE BİR KATKISI YOKTUR

Tüm yıl boyunca tatil hayalleri kuran ve yaptıkları planları uygulamaya koyan tatilciler, soluğu tatil merkezlerinin sallarında alıyor. Gençler ve çocuklar ve havuz etkinliklerine rağbet ederken, belirli bir yaşın üstündeki tatilciler ise tercihini sıcak kum banyolarından yana kullanıyor. Çünkü genel olarak halkımız arasında kolları, ayakları veya vücudu kızgın kumlara gömmenin ağrılara iyi geldiğine dair bir inanç hakim. Fakat kızgın kumların içeriğinin yalnızca kumdan oluşması nedeniyle herhangi bir hastalığa birebir iyi geldiği söylenemez. Bu nedenle ağrılı vücut şikayetleri için saatlerce kızgın kumların içinde ve güneşin altında kalmaktan sakınılmalıdır. Bu tür şikayetleri olanlar mutlaka bir fizik tedavi uzmanına başvurmalıdır.

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Sıcak kum banyosu sağlığınızdan etmesin!
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