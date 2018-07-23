Sıcak kum banyosu sağlığınızdan etmesin!

KIZGIN KUMUN AĞRILI VÜCUT ŞİKAYETLERİNE BİR KATKISI YOKTUR

Tüm yıl boyunca tatil hayalleri kuran ve yaptıkları planları uygulamaya koyan tatilciler, soluğu tatil merkezlerinin kumsallarında alıyor. Gençler ve çocuklar deniz ve havuz etkinliklerine rağbet ederken, belirli bir yaşın üstündeki tatilciler ise tercihini sıcak kum banyolarından yana kullanıyor. Çünkü genel olarak halkımız arasında kolları, ayakları veya vücudu kızgın kumlara gömmenin ağrılara iyi geldiğine dair bir inanç hakim. Fakat kızgın kumların içeriğinin yalnızca kumdan oluşması nedeniyle herhangi bir hastalığa birebir iyi geldiği söylenemez. Bu nedenle ağrılı vücut şikayetleri için saatlerce kızgın kumların içinde ve güneşin altında kalmaktan sakınılmalıdır. Bu tür şikayetleri olanlar mutlaka bir fizik tedavi uzmanına başvurmalıdır.