Maya alerjisine dikkat!

Maya alerjisi, bazı yiyecek ve içeceklerin içinde bulunan maya proteinine vücudun duyarlılık göstermesidir. Vücudun bu duyarlılık durumu bağışıklık sisteminin verdiği bir cevap olup, alerji yapan maddeyi vücuttan atabilmek için çeşitli antikorları üretmesiyle kendini gösterir. Bu şekilde duyarlılığı gıda alerji testiyle belirlenmiş kişide maya içeren herhangi bir besin tüketildiğinde çeşitli belirtilerle karşılaşılır.



Diyetisyen Merve Saruhan, bu belirtilere dikkat çekti, alerjisi olanların nelerden uzak durması gerektiğine dair önemli bilgiler verdi.

