Suda boğulmaya karşı hayat kurtaran 7 ilk yardım önerisi

Yaz sıcaklarının kendini iyice hissettirmesiyle birlikte serinlemek için deniz, havuz, nehir, göl gibi alanların tercih edilmesi bazı riskleri de beraberinde getiriyor. Memorial Ataşehir Hastanesi Acil Servis Bölümü'nden Doç. Dr. Fatih Büyükcam, suda boğulma olaylarında yapılması gereken ilk yardım
müdahaleleri hakkında bilgi verdi...
Boğulma belirtileri şu şekilde sıralanır:
Nefes almada güçlük
Gürültülü, hızlı ve derin solunum
Ağızda balgam toplanması ve köpüklenme
Yüzde, dudaklarda ve tırnaklarda morarma
Genel sıkıntı hâli, cevaplarda isabetsizlik ve kararsızlık
Bayılma
ÖNCELİK KIYIYA ÇEKMEK OLMALI
İlk yardım kurallarını iyi bilmek ve doğru uygulamak, çoğu zaman hayat kurtarır. Suda boğulan birine karşı uygulanabilecek ilk yardım müdahaleleri şöyledir:
1.
İlk etapta boğulma tehlikesi yaşayan kişiye can yeleği, can simidi gibi batmaz cisimler atın. Bu materyaller yoksa, uzun sopa ve ip gibi araçlara tutunmasını sağlayarak kişiyi çekin.
2.
Suda boğulan kişi karaya çıkarıldıktan sonra ilk yapılacak iş 112 yardım çağrısını yapmaktır.
3.
Suda boğulma tehlikesi geçiren kişiyi karaya çıkarıp sırt üstü yatırın. Soluk alıp vermesini, nabzını kontrol edin. Nabız ve solunum varsa, hastayı kurtarma pozisyonuna alıp sağlık ekiplerinin gelmesini bekleyin.
NABZI YOKSA KALP MASAJI YAPIN
4.
Kişi giyinik ise yakası ve kemerini gevşetin, takma dişi varsa çıkarın. Islak giysilerini çıkarıp battaniyeye sarın.
5.
Eğer kurtarılan kişi soluk alıp vermiyor ve nabzı varsa, hızla yardım çağrısı yaptıktan sonra ağızdan ağza yapay solunum yapın, soluk verdiği zaman kişinin başını yana çevirin ve bu hareketi 5-6 kez tekrarlayın. Sonrasında kurtarma pozisyonu verin.
6.
Yutulan suyun çıkarılması için iki elinizle hastanın karnının altından tutarak yukarı kaldırın. Bu şekilde hava yolundaki suyun boşalmasına yardım edin.
7.
Kurtarılan kişinin bilinci kapalı, soluk alıp vermiyor ve nabzı da yoksa, sağlık ekiplerinin gelmesi beklenirken kişiye sırtüstü yatar pozisyonda kalp masajı
uygulanmalıdır.