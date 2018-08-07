Kanser hastaları malulen emekli olabilir mi? Malulen emeklilik şartları...

Sigortalının malul olması nedeniyle ortaya çıkan gelir kaybını önlemeyi amaçlayan malullük sigortası, kanser hastası olan sigortalı çalışanın kaybını da büyük ölçüde gideriyor. Uzun bir tedavi süreci olan kanser rahatsızlığına yakalanan sigortalı çalışanların sekteye uğrayan çalışma hayatında yaşanacak kayıplar bu şekilde telafi ediliyor. Kanser hastalarının mağduriyetlerini gideren bu düzenlemeden yararlanmak için ise bazı koşulları yerine getirmek gerekiyor. Peki, kanser hastalarının malulen emekli olabilmesi için gerekli şartlar nelerdir? İşte, merak edilen tüm detaylar...

MALULEN EMEKLİ OLMA ŞARTLARI NELERDİR?

Masraflı ve uzun tedavi sürecinin telafisi adına sigortalıların malul sayılması ve aylık alabilmesi için bazı koşullar vardır. Bahsedilen koşulların en önemlisi çalışma gücündeki kayın en az yüzde 60 oranında olması ve bu durumun sağlık raporu ile kanıtlanması gerekiyor. İşte, malulen emeklilik şartları;

* En az 10 yıldır sigortalı olması ve toplam olarak 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödemesi, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul ise sigortalılık süresine bakmadan 1800 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olması,

* Maluliyeti nedeniyle sigortalı olarak çalıştığı işten ayrılması, faaliyetine son vermesi ve görevinden ayrılması,

* Hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanların ise kendi sigortalılığı nedeniyle Kuruma genel sağlık sigortası primi dâhil, prim ve prime ilişkin borcu olmaması,

* Sigortalının 1.800 gün primi bulunuyorsa veya borçlanmayla 1.800 gün primin tamamlanması mümkünse sigortalı rapor düzenlenmesi için yetkili hastanelere sevk edilisevk edilenlen hastanenin düzenlediği rapora göre kişinin malullük aylığı alıp alamayacağı tespit edilmeli,

* Kuruma yazılı dilekçe ile başvurması,

* Teşhis konulduktan sonra 1 yıl içerisinde başvuru yapmaları gerekiyor.

MALULLÜK BAŞVURUSU NEREYE YAPILIR?

Gereken koşulları sağlayan vatandaşlar maluliyet tespit işlemleri için; 4/a ve 4/b'li sigortalı olanlar bağlı bulundukları sosyal güvenlik il, ilçe müdürlüklerine kamu görevlilerinden çalışmakta olanlar bağlı bulundukları kurumlara, görevlerinden ayrılmış olanlarsa Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü yetkili birimlerine başvurabilmektedirler.

18 AY MALULLÜK SÜRESİ ARTABİLİYOR

Kansere yakalanan ve malullük durumu söz konusu olan vatandaşlar 18 ay süre ile bağlanan malullük aylığı ie masraflarını karşılayabiliyor. Bunun yanında belirtilen süre sonunda yeniden kontrol ile çalışma gücünün yüzde 60 oranında tespiti ile aylık sürekli hale getiriliyor. Bu süre kanser hastalığının türüne göre de değişebiliyor. Bazen 12 bazen 24 ay olabilen bu süre bazen de 18 ayda kalıyor. Kanser hastaları türüne göre değişmekle birlikte 18 ay malul sayılıyor. Kan kanserinde bu süre 24 aya kadar uzuyor. Kemik iliği ve kök hücre naklinden sonra da 12 aylık maluliyet hakkı var.

HANGİ HASTALIĞA NE KADAR MALULLÜK?

"İyi diferansiye tiroid kanserleri ve derinin bazal hücreli kanseri" dışındaki tüm malign hastalıklar teşhis tarihinden itibaren 18 ay süresince malûl kabul ediliyor ve bu süre sonunda hastalık durumuna göre maluliyet yönünden tekrar değerlendiriliyor.

Kemik iliği veya kök hücre nakli ile beraber olan lenfomalar: Nakil tarihinden itibaren en az 12 ay süreyle malul olarak kabul ediliyor.

Akut lösemi (T-hücreli lenfoblastik lenfoma dahil): tanı veya relaps tarihinden itibaren en az 24 ay süreyle; kemik iliği veya kök hücre naklinden itibaren en az 12 ay süreyle malul olarak kabul ediliyor.

Allojenik transplantasyon: Nakil tarihinden itibaren en az 12 ay süreyle malul olarak kabul ediliyor.

TEŞHİS SONRASI BİR YIL İÇİNDE BAŞVURURSA

Malullük aylığı için şart koşulan yüzde 60 oranında iş kaybı durumu kanser hastalarının teşhislerinin ardından bir yıl içinde başvurmaları ile kalkabiliyor. Belirtilen süre sonunda yeniden muayene ile yüzde 60 ve üzeri olan oran maaşın devamına işaret ediyor. Ancak malullük yüzde 60'ın altına inerse maaş kesiliyor.