Kontakt lens kullanımında 8 yaz kuralı!

GÜNEŞ GÖZLÜKLERİNİ MUTLAKA TAKIN

Gözünüzde lens var diye güneşin zararlı ışınlarından gözlerinizin korunduğu şeklinde yanlış bir düşünceye kapılmamak gerekiyor. Aksi halde göz sağlığınızdan olabilirsiniz. Hem güneşin göz sinirlerinize zarar vermesinden korunmak hem de rüzgâr ve tozdan sakınmak için güneş gözlüklerinizi mutlaka takın. Güneş gözlüğü seçiminde de çok dikkatli olmak gerekiyor. Zira yanlış seçilmiş güneş gözlüğü -gözbebeklerimiz karanlıkta daha da genişlediği için- korumak yerine zarar veriyor. Güneş gözlüğünüzün UV korumalı, polarize camlı olmasına dikkat edin.