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kullanımında 8 yaz kuralı!

Yaz sıcaklarında gözlüklerin verdiği yükten kurtulmak ve güneş gözlüğünü de rahatça takmak için e geçenlerin sayısı hızla artıyor. Günümüz teknolojisindeki gelişmeler sayesinde özellikle de günlük lenslerle yaz aylarını daha rahat ve keyifli geçirmek mümkün. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Mürüvvet Ayten Tüzünalp, “Hele de yaz aylarında çok daha dikkatli olunması ve lensleri hem takarken hem de çıkarırken kurallara mutlaka uyulması gerekir; çünkü bastıran sıcaklar bir yana deniz, havuz, güneş, kum derken gözlerimiz dış tehlikelere daha açık hale gelir. Basit kurallara dikkat edilmemesi ciddi sorunlar doğurabilir hatta körlüğe kadar gidebilir” diyor. Dr. Mürüvvet Ayten Tüzünalp, yazın lens kullanırken dikkat edilmesi gereken 8 önemli kuralı anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

Giriş Tarihi: 7.8.2018 09:57
Kontakt lens kullanımında 8 yaz kuralı!

GÜNEŞ GÖZLÜKLERİNİ MUTLAKA TAKIN

Gözünüzde lens var diye güneşin zararlı ışınlarından gözlerinizin korunduğu şeklinde yanlış bir düşünceye kapılmamak gerekiyor. Aksi halde nızdan olabilirsiniz. Hem güneşin göz sinirlerinize zarar vermesinden korunmak hem de rüzgâr ve tozdan sakınmak için güneş gözlüklerinizi mutlaka takın. Güneş gözlüğü seçiminde de çok dikkatli olmak gerekiyor. Zira yanlış seçilmiş güneş gözlüğü -gözbebeklerimiz karanlıkta daha da genişlediği için- korumak yerine zarar veriyor. Güneş gözlüğünüzün UV korumalı, polarize camlı olmasına dikkat edin.

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Kontakt lens kullanımında 8 yaz kuralı!
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