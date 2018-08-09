Risk almamak için mutlaka doktora kontrol ettirin

Halk arasında ben olarak isimlendirilen nevüsler derinin rengini veren hücrelerin kümeleşmesi ile ortaya çıkan, deri seviyesinde ya da kubbe şeklinde, deri renginden koyu kahverengiye dönüşen tonlarda olabilen, iyi huylu oluşumlardır.

Benlerin bazıları doğuştan olabildiği gibi 30'lu yaşlara kadar yeni benler çıkabilir.

Hamilelik dönemi, hormon tedavisi ve ergenlikte benlerin sayıları ve boyutları artabilir.

Orta yaşlardan sonra pigment hücreleri fonksiyonunu kaybettiği için mevcut benler solabilir, kaybolabilir.

40'lı yaşlardan sonra vücutta yeni benlerin çıkması, boyutlarının büyümesi, renginin koyulaşması beklenmez. İstanbul Florence Nightingale Hastanesi Dermatoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Şule Güngör, böylesi bir durumda benlerin dermatoskopi ile muayenesini ve gerekirse çıkarılarak mikroskobik inceleme yapılmasını öneriyor. Doç.

Dr. Şule Güngör, benlerle ilgili bilgiler verdi.



ERKEN DÖNEMDE TANIYABILMEK ÖNEMLI



Ben takibi neden gereklidir?

Benler iyi huylu oluşumlar olsa da ben hücrelerinin kontrolsüz çoğalmaları ile ortaya çıkan malign melanom, çok hızlı seyirli ve geç tanı konulursa öldürücü olabilen bir deri kanseridir ve son yıllarda sıklığı hızla artmaktadır.

Çoğunlukla normal deri üzerinden, daha az sıklıkla mevcut benler üzerinden gelişmektedir.

Malign melanom normal deri üzerinden geliştiğinde, çıplak gözle iyi huylu benlerden ayrılması ancak ileri dönemde mümkündür. İleri dönemdeki melanomlar lenf bezlerine ve diğer organlara yayılarak ölümcül olabilir. Önemli olan melanomu erken evrede, diğer organlara yayılmadan tanıyabilmek ve tedavi etmektir.

Ben takibinde dermatoskobinin önemi nedir?

Çıplak gözle erken evre melanom tanı şansı yüzde 50 iken dijital dermatoskobik inceleme ile yüzde 90'lara çıkar. Melanom çok erken evrede normal bir ben gibi çıkıp sonradan yapı ve renk değiştirebilir. Dijital dermatoskoba kayıt edilen görüntülerle benlerde değişim ve ilerleme olup olmadığı anlaşılır. Önceki görüntüsüne göre ilerlediği tespit edilen ben, cerrahi olarak çıkartılarak patolojik incelemeye gönderilir.