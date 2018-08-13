Dakikalar içinde 7 kilo alınırsa mide patlar mı?

Antalya'da yaşayan Ceren Yılmaz (21), bir et restoranının düzenlediği yarışmada 23 dakikada, 255 çöp şiş, 3 bardak ayran, 2 bardak su, bir tabak salata, bir lavaş ekmeği yedi ve yarışma sonrası 40 kilodan 47 kiloya ulaştı. Yılmaz, yaptığı açıklama da en çok midesinin patlamasından korktuğunu söylemişti, peki bu mümkün mü? Dakikalar içinde kilo alınırsa, mide patlaması olup olmayacağını Obezite ve Metabolik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Kaplan Baha Temizgönül’ e sorduk.
Giriş Tarihi: 13.8.2018 10:43Güncelleme Tarihi: 13.8.2018 10:51
Yurt içi ve yurt dışında birçok benzer yarışmalar olduğunu söyleyen Op. Dr. Kaplan Baha Temizgönül, şişman ya da zayıf kişilerin mide kapasitesi hakkında bilgi verdi.