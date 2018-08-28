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‘Basit bir ’ deyip geçmeyin! İşte nin 5 önemli belirtisi...

Eğer dilinizin üzerinde kenarları düzensiz, ülserleşmiş bir yara çıkmışsa ve söz konusu yara halar hatta aylar boyunca gerilemiyor, aksine daha da büyüyorsa mutlaka bir Kulak Burun Boğaz Uzmanı’na başvurmalısınız. Zira önemsemediğiniz dil yaraları sinsi ilerleyen bir tümörün belirtisi olabilir!

Giriş Tarihi: 2.8.2018 11:37 Güncelleme Tarihi: 28.8.2018 10:53
‘Basit bir aft’ deyip geçmeyin! İşte dil kanserinin 5 önemli belirtisi...

Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Melih Güven Güvenç "nde en önemli risk faktörleri tütün ve alkol kullanımı. Sigaranın yanı sıra tütün çiğneme alışkanlığı olanlar ve pipo içenler de yüksek risk altında. HPV virüsü de dil kanserine yol açabilir" diyor. Dilde iyileşmeyen yaraların mutlaka önemsenmesi gerektiğini, dil kanserinin akla gelmemesi sonucu tanıda gecikmeler yaşanabildiğini vurgulayan Prof. Dr. Melih Güven Güvenç, "Dil kanserinin kesin tanısı dil üzerindeki yaradan biyopsi yapılarak yani parça alınarak söz konusu parçanın patolojik incelemesi ile koyulur. Kanserin yaygınlığının tespit edilmesinde ise manyetik rezonans görüntüleme, bilgisayarlı tomografi ve PET tetkiklerinden yararlanılabilir" diyor. Prof. Dr. Melih Güven Güvenç, dil kanserinde 5 önemli belirtiyi anlattı, önemli uyarılar ve önerilerde bulundu.

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‘Basit bir aft’ deyip geçmeyin! İşte dil kanserinin 5 önemli belirtisi...
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