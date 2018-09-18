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u nedir? Nasıl tedavi edilir?

u; gözlere bakteri, mantar veya virüs bulaşmasıyla meydana gelir. Son zamanlarda bir çok kişide görülen göz enfeksiyonu belirtileri nelerdir? Göz enfeksiyonu nasıl tedavi edilir?

Giriş Tarihi: 18.9.2018 11:07
Göz enfeksiyonu nedir? Nasıl tedavi edilir?

Bakteri, mantar veya virüs bulaşmasıyla gözlerde bazı rahatsızlıkla oluşur. İki çeşit yaygın olarak görülür. Konjonktivit ve arpacık.

ENFEKSİYONDAN OLUŞUR

Konjonktivit 'pembe göz' olarak bilinir. Enfeksiyondan kaynaklanır ve genellikle çocuklarda görülür. Arpacık ise göz kapağında oluşan şişliktir.

TEDAVİ EDİLEBİLİR

Enfeksiyona sahip gözlerde; ağrı veya rahatsızlık, gözde kaşıntı, ışık hassasiyeti gibi belirtiler ortaya çıkar. Alerjik bir durum söz konusuyla bu rahatsızlık reçeteli antibiyotik göz damlaları, merhemler ya da kompresler kullanılarak tedavi edilir.

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Göz enfeksiyonu nedir? Nasıl tedavi edilir?
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