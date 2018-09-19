Gowers nedir? Gowers belirtileri

GOWERS BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kas kuvveti azlığı her zaman iki taraflı ve simetrik olup, etkilenen çocuklarda yürüme beklenenden daha geç gerçekleşir. Hastalıkta önce kalça kuşağı, daha sonra omuz kuşağı kaslarının tutulumu görülür. Bundan dolayı çocuklarda yattığı yerden ayağa kalkmakda zorluk görülür. Bu çocukların ayağa kalkışları tipik bir şekilde olur ve çocukların ayağa kalkarken dizlerini elleriyle tutması ve sanki kendi bacakları üstünde tırmanır gibi ayağa kalkması meşhur "Gowers işareti" olarak adlandırılır. Belli bir yaşın üzerinde olan kişiler bu Gowers işaretini "hamalvari kalkış" olarak da gözlerinde canlandırabilirler. Yani çocuklar; sırtında ağır yük olan hamallar nasıl yükü sırtlarına aldıktan sonra elleriyle dizlerini tutarak yavaş yavaş doğruluyorsa aynı şekilde doğrulurlar.

GOWERS TEDAVİSİ NASIL OLUR?

Hastalığın temel nedeni olan gen hasarının düzeltilmesi şu anki bilgilerimizle mümkün değildir. Ancak bu konuda çok yoğun olarak çalışan araştırma grupları vardır. Şu anki en büyük amaç DMD'li çocuklarda hastalığın ilerlemesini mümkün olduğu kadar geciktirmek ve çocuğun yürüme süresini uzatmaktır. Bu nedenle çocuğun aşırı kilo alması önlenmeli, hareket sisteminde olabilecek deformiteler erken dönemde çocuğu harekete motive ederek ve fizyoterepi ile önlenmelidir. Ancak unutulmaması gereken bir şey çocuğu harekete motive ederken çocuğun aşırı kas aktivitesinden korunması gerektiğidir. DMD'de hızlı bir şekilde ortaya çıkabilecek kuvvet kaybını önleyebilmek için böbrek üstü bezinden salgılanan bir hormon olan "kortizon" kullanılmaktadır. Çocuklarda olabilecek; kalça, diz veya ayak eklemi gibi bölgelerdeki hareket kısıtlamalarının lüzum halinde operasyonla düzeltilmesi çocukların yaşam standartını yükseltebilmektedir.