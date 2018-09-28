Anne sütünde bebeğe gaz yapan yiyecekler nelerdir?

Bebeklerde sıklıkla görülen gaz probleminin altında çeşitli nedenler yatmaktadır. Bu nedenlerin başında ise emziren annenin tükettiği besinlerden kaynaklı durum gelmektedir. Zira, emziren annenin beslenme stili bebekteki gaz miktarını arttırabilir ve bu da gaz sancıları ile uykusuz gecelere sebep olabilmektedir.

Bebeklerdeki bu gaz sancılarına önlem alabilmenin ilk yolu ise farkındalıktır. Emziren annenin gaz yapan yiyecekleri bilmesi ve bunları tüketmemesi bu gaz sancılarına karşı alınacak en sağlam önlem olacaktır. Peki, anne sütünde gaz yapan yiyecekler nelerdir? Anneler, bu haber sizi ilgilendiriyor!

ANNE SÜTÜNDE GAZ YAPAN YİYECEKLER

Bakliyatlar. Fasulye ve mercimek başta olmak üzere birçok bakliyatta bulunan rafinoz adlı madde, yetişkinlerde yarattığı gaz sıkıntılarını bebeklerde de yaratıyor. Bu yüzden annelerin bakliyat ürünlerinden uzak durmalarında fayda var. Kahve, gazlı içecekler ve çikolata. Gazlı içecekler adından da anlaşıldığı üzere büyü bir gaz deposudur. Bebeğin sindirim sistemini bozabileceği gibi, gaz sancılarını da tetikler. Aynı durum çikolata için de geçerlidir. Kahve ise, gaz yapmasından ziyade içerdiği yüksek miktarda kafein ile bebeğin boşaltım sistemi ve uyku düzenini bozabilecek yapıdadır. Lahana çeşitleri. Lahana çeşitleri normalde vücut için sağlık besinlerden olsa da, emzirme dönemlerinde annelere tavsiye edilmez. Lahanaların içerisinde yer alan sülfür maddesi gaz sancılarını tetikleyen bir maddedir. Bu yüzden emzirme dönemlerinde araya mesafe koyulması gerekenler besinlerdendir. Karnabahar ve brokoli. Lahana çeşitlerinde yer alan sülfür maddesi, karnabahar ve brokolide de vardır. Bu iki besin de normal zamanda vücut sağlığı açısından son derece yararlıdır; ancak emzirme dönemlerinde kesinlikle tavsiye edilmez. Acı ve baharatlı yemekler. Acı ve baharat ikilisi mutlak suretle emzirme döneminde uzak durulması gereken ikilidir. Özellikle acı ve baharatlı yemekler kesinlikle tüketilmemelidir. Acı ve baharat ikilisi midedeki asit oranını yükseltir ve gaz hissi ile şişkinlik yaratır. Süt ve süt ürünleri. İnek sütü ve inek sütünden yapılan besinler normal zamanda da bireylerde şişkinlik ve gaz problemine neden olabilmektedir. İnek sütünün vücut için yararı oldukça yüksek olsa da sindirimi de bir o kadar zordur. Bu yüzden emziren annelerin inek sütü ve inek sütünden yapılan peynir, yoğurt gibi ürünlerden uzak durmaları uzmanlarca tavsiye edilmektedir. İlla bir süt ürünü kullanılacaksa, Hindistan cevizi sütü, badem sütü veya yulaf sütü tercih edilebilir