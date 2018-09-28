Armutun faydaları nelerdir? İşte Armutun yararları!

Sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmez meyveleri arasında yer alır. Farklı renkleri bulabilir bir meyvedir. Sert ve yumuşak olarak da çeşitleri vardır. Lezzeti ile yemekten keyif aldığımız ve çok sık tükettiğimiz vitamin deposu besinlerden bir tanesidir. Birçok kişinin daha önce duymadığı faydalara sahiptir. Lezzeti için tükettiğimiz bu besindeki yararları bu başlık altında hep birlikte öğrenelim.

ARMUTUN FAYDALARI NELERDİR?

Hazmı kolaylaştırır

Sindirim sistemini güçlendirir ve hazmı kolaylaştırıcı bir etkisi vardır. Ancak kabuğuyla yemememiz gerekir. Çünkü armutun kabuğunun hazmı daha zordur.

İdrar söktürücü özelliğime sahiptir

Böbrek sağlığı için de oldukça iyi gelir. Böbreklerin düzenli çalışmasını sağlar ve idrar söktürücü etkisi vardır.

Kansızlığa karşıdır

Kansızlığı karşı yararlıdır. Genelde kan temizleyici etkisi ile bütün salgı bezlerinin çalışmasına yardımcıdır.

Zihin yorgunluğuna karşıdır

Zihin yorgunluğuna karşı ve sinirleri yatıştırıcı bir etkisi vardır. Çok yorucu bir gün geçirdiyseniz yatmadan önce kabuklarını soyarak 1-2 tane armut güzel ve rahatlatıcı bir etki yapabilir.

C vitamini kaynağıdır

Vücudumuzun için çok önemli olan C vitamini kaynaklarından bir tanesidir. Yaraları iyileştirici ve bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi vardır.

Armutun diğer faydaları;

Yüksek tansiyonu olanlar için çok faydalıdır.

En önemli özelliklerinden bir tanesi de yüksek oranda potasyum içermesidir.

Armutun kabızlığa karşı olumlu bir etkisi vardır.

Susuzluk hissini giderici özelliği vardır.

Armutun kabuğu bolca lif içermektedir.

Antioksidan deposudur.

ARMUT NASIL TÜKETİLMELİDİR?

Genelde armutu tok karnına değil de aç karnına ve ara öğünlerde yemek daha faydalıdır. Tatlı olarak da tüketilebilir. Çok kusma sorunu olan hamileler de armuttan faydalanabilirler. Çok düşük tansiyonunuz varsa armutun tüketilmesi önerilmez.