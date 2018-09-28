Diş fırçası temizliği nasıl yapılır? Diş fırçası nasıl temizlenir?

Diş fırçalandıktan sonra diş fırçası tüm biriken pisliklerden mutlaka arınmalıdır. Bu konu ile ilgili bilgi sahip olmak isteyenler doğru adresteler. Diş fırçalarınızın hijyenini dikkatli bir şekilde sağlamak çok önemlidir. Bu konu ile ilgili hekimlerden de sık sık uyarılar yapılmaktadır. 'Diş fırçası nasıl temizlenir' sorusunun cevabına buradan ulaşabilirsiniz.

Uzun ömürlü, sağlıklı ve parlak dişler için diş fırçası kullanımı da önemlidir. Bu nedenle dişlerimizi her türlü mikrop ve bakteriden korumamız gerekir. Bunun için yapacağımız işlemler ise oldukça basit.

DİŞ FIRÇASININ BAKIMI VE TEMİZLİĞİ NASIL YAPILIR?

Klozetin kapağını kapatmadan şifona basmamalıyız. Şifona basmadan önce rezervuarın içerisine bir tutam tuz atarsak tuzlu su tuvaletin hijyenini sağlayacağı için zararlı bakteriler ve mikroplar havaya doğru uçuşmaz.

Diş fırçanızı kapalı bir mekânda tutunuz.

Bakterilerin üremesini engellemek için su dolu bir kaba karbonat atarak fırçanızı ters biçimde bırakınız.

Diş fırçanızı ayda bir kez kaynar bir su ile yıkayabilirsiniz. Kaynayan suyun içerisinde yaklaşık 5 dakika kadar bekletirseniz dezenfekte açısından faydalı olacaktır.

Diş fırçalarının ömrü 3 aydır ve mutlak olarak bu zaman dilinin geçmesinin ardından diş fırçası değiştirilmelidir.