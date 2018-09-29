İyi çay nasıl demlenir? Çay demlerken dikkat edilmesi gerekenler nelerdir?

Kahvaltıda, ara öğünlerde, yemekten sonra, tatlının yanında... Hiç şüphesiz insanımız için çayı içmenin yeri ve zamanı yoktur. Bu doğrultuda da çay, bizim son derece önem verdiğimiz içeceklerin başında gelir. Gün içerisinde kimi zaman bir bardak, kimi zaman ise bir demlik çay içebiliyoruz. Çayı bu kadar tüketirken çayın kaliteli tadını alabilmek için de doğru bir demleme yöntemi izlemeliyiz. İyi çay içmenin sırrı iyi çay demlemekten geçer.

Ülkemizde kabul gören ortak bir demleme yöntemi olmadığı için, herkesin kendine has çay demleme yöntemi vardır. Bu da birden çok çay demleme yöntemini ortaya çıkarmıştır; ancak çay demleme konusunda doğru kabul edilen bir nokta, çayın tadını almanıza engel olabilir. Sizler için derlediğimizde, iyi çay demlemenin püf noktalarına değinirken doğru çay nasıl demlenir? sorusuna da yanıt aradık. İşte çay demlerken dikkat edilmesi gerekenler!

İYİ ÇAY NASIL DEMLENİR?

Eğer iyi çay kullanmıyorsanız, en doğru şekilde de çay demlerseniz demleyin çayın tadını en iyi şekilde alamazsınız. Yukarıda da belirttiğimiz gibi iyi çay demlenin yolu kaliteli çay kullanmaktan geçer.

Kullanacağınız çayı öncelikle doğru koşullarda saklayın. Çayı nemli ve sıcak ortamlardan uzak tutun. Mutfağınıza güneş almayan bir yere koyun. Çayınızı harici kokulardan etkilenmeyecek şekilde muhafaza edin. Çünkü çay keskin kokuları kolayca içine çeker ve bu da çayın kendi aromasının bozulmasına sebep olur.

Kullanacağınız suyun da kalitesi önemlidir. Tavsiyemiz, kesinlikle musluk suyu kullanmamanız yönünde. Bunun yerine damacana ya da arıtılmış su kullanın ve suyun taze, yumuşak olmasına dikkat edin.

Çayı demleyeceğiniz demliğin seçimi de önem arz etmektedr. Porselen bir demlik, metal demlikten her zaman sağlıklıdır ve faydalıdır.

ÇAY DEMLEME YÖNTEMLERİ

Malzemeler ve saklama koşullarına değindik. Şimdi sıra doğru çay demleme yöntemlerine geldi.

Çaydanlığın içinde su kaynatılırken içi boş olan demliği de çaydanlığın üzerine koyarak ısıtın. Su kaynadıktan sonra ocağın altını kapatın yahut çaydanlığı ateşten uzaklaştırılmasını sağlasın. Suyun kaynaması oksijen kaybına neden olduğu için uzun süre kaynamış suyla çay demlenmesini tavsiye etmemekteyiz. Özetle, suyu en fazla 10 saniye kaynatmalısınız. Su kaynadıktan sonra çaydanlığı ateşten alıp 4 ila 5 dakika bekletin ve suyun ısının 75-85 derece seviyelerine düşmesini bekleyin. Peki, elimizde ısıölçer olmadığına varsayarsak, suyun 75-85 dereceye düştüğünü nasıl anlarız? Su kaynadıktan sonra fokurdaması tamamen bitmeli, 1 ila 2 dakika beklemeli, ideal demleme ısısına ulaşılmıştır demektir. Su ısısının düşürülmesi iyi çay demlemenin püf noktalarından biridir; çünkü kaynayan suyla çay demlendiğinde çay haşlanır ve aromasını kaybetmesine sebep olur. Bir kez daha hatırlatalım, çaydanlıktaki su 10 saniyeden fazla kaynayıp fokurdamamalıdır, yoksa gereğinden fazla oksijen kaybeder. Çay demlerken kullanılan diğer bir yöntemse, demleme esnasında, önce kaynatılıp biraz soğutulmuş suyun (75-85 derece), demliğe dökülmesi ve ardından kullanılacak miktardaki çayın demlikteki bu suyun içine konmasıdır.

Her iki yöntemle de demlenilen çay, 20 ila 25 dakika tüketilmesi gereklidir; aksi taktirde çay bayatlamaya başlar ve tadı acılaşır. O yüzden demlemenizi yaptıktan sonra, çayı kısa sürede tüketmeye bakın.