Marulun faydaları nelerdir? Marulun yararları

Marul, geniş yapraklı bir sebzedir. Taze ve sağlıklı bir marul yıllık veya altı aylık periyotlarda yetişir. Özellikle ılıman iklimleri sever. Türk mutfağında vazgeçilemeyen yeşilliklerden olan marul, yapısında içerdikleri ile birçok derde deva oluyor. Salatalardan, sandviçlere, diyet menülerinden vegan yiyeceklere kadar geniş bir kullanım alanı olduğu düşünüldüğünde, marulun insan vücuduna sağladığı yararları bilmek faydalı olacaktır. Peki, marulun faydaları nelerdir? Sağlığımıza nasıl katkılarda bulunur?

MARULUN FAYDALARI NELERDİR?

İçerisinde pek çok vitamin ve minerali barındıran marul, özellikle A, K ve C vitaminleri ile dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra yine yapısında olan B1, B12 vitaminleri ile potasyum, magnezyum içerikleri marulu insan sağlığı için oldukça cazip kılmaktadır. Taze, düzgün bir şekilde yıkanmış bir marul bireyler için oldukça sağlıklı bir sebzedir. Marulun faydalarına yakından bakmak gerekirse şöyle bir sıralama yapmamız mümkün:

Cilt sağlığına iyi gelir. Cildi besler ve cilt hücrelerini sağlıklı tutar.

İçerisindeki zengin potasyum kaynağı, kan dolaşımının sağlanmasında katkıda bulunur ve bu da cilde diri bir görüntü sağlar.

Cilt için başka iyi bir yönü de, içerisindeki C ve E vitaminleri ile cildin zararlı güneş ışınlarına maruz kalmasını engellemesidir.

Bir miktar suda yaklaşık 10 ila 15 dakika arasında kaynatılarak cilde uygulanması durumunda egzama ve çeşitli alerji sorunları başta olmak üzere birçok cilt hastalığına iyi gelir.

Saç uzamasını hızlandırır. Marul suyunun ise saçlara dökülmesi saç dökülmesi ve kellik sorunlarına fayda sağlar.

Doğal bir antioksidant olması ile vücutta olası hastalıkların görülmesini engellerler.

Çok düşük bir kalorisinin olması ve sindirimde kolaylık sağlaması ile diyetlerde sıklıkla yenir ve bu da kilo vermeye yardımcı olur.

Vücudu toksinlerden arındırır.

Kalp ve damar sağlığına iyi gelir.

Sıkıntı uyku dönemlerine iyi gelir ve bireylerin gece uyumasını kolaylaştırır.