Sigara nasıl bırakılır? Sigarayı bırakmak için yapılması gerekenler

Sigara, bireylerin bilerek ve isteyerek tükettiği; ancak insan sağlığını doğrudan tehdit eden bir maddedir. İçerdiği onlarca sağlıksız nesne ile beraber yarattığı alışkanlık hali, sigarayı daha da tehlikeli kılmaktadır. Bireylerin yaratılan bu alışkanlık durumu karşısında aktif bir görüntü sergileyemeyerek, pasif bir hale çekilmesi sigaranın tehlikesini kat be kat arttırmaktadır. Öyle ki, insan kendine zarar verirken çevresindekileri de pasif içici yapmış oluyor. Ayrıca, sigaranın hem bireysel hem de kolektif olarak yarattığı olumsuz psikoloji manevi anlamda da zarar vermektedir. Sigaraya harcanan onlarca liralar da ekonomik açıdan sigaranın yarattığı zararı gözler önüne sermektedir.

Bu denli büyük bir tehlike olan sigara, insan sağlığında büyük tahribatlar yaratabilmektedir. Öyle ki, sigaranın yol açtığı hastalıkları şu şekilde sıralamamız mümkündür.

SİGARANIN YOL AÇTIĞI HASTALIKLAR

Akciğer kanseri

Ağız ve yutak kanseri

Pankreas kanseri

Mide kanseri

Safra kesesi kanseri

Karaciğer kanseri

On iki parmak bağırsağı kanseri gibi asrın vebası kanser türlerinin ilk sebebi sigaradır.

Beyin felci,

Bunama

KOAH (Koah, iki hastalığı tanımlar; kronik bronşit ve amfizem)

Kalp krizi

Bağımlılık

Yüksek tansiyon

Sırt ve bel ağrısı

İlaçlara karşı bağışıklık

Gastrit

Kısırlık

Düşük yapma

Erken menopoz

Kemik erimesi

İktidarsızlık

Burger hastalığı

Diş eti hastalıkları

Diş kaybı

Katarakt

Cilt bozukluğu

Kalp damar hastalıkları

Damarları tıkanıklığı

Sigara iyi kolesterolü düşürür.

İyileşme güçlüğü

SİGARA BIRAKMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

Boyut olarak ufak gözükse de yarattığı olumsuz durum açısından devasa büyüklükte olan sigarayı bırakmak için birçok çözüm yolu da bulunmaktadır. İnsanın sigarayı bırakmaya kendini şartlaması, sigaranın eninde sonunda bırakılmasına yol açacaktır. Peki, sigara nasıl bırakılır? Sigara bırakmak için yapılması gerekenler nelerdir? Sizler için derlediğimiz haberimizde sigara bırakma yöntemlerine değindik.

Neden sigarayı bıraktığınızın farkında olun. Sigarayı bırakmak için geçerli sebep ya da sebeplerinizi belirleyin. Kendi sağlığınıza ve ekonominize iyi gelmediği gibi, aileniz açısından da maddi ve manevi zararlara yol açabilir.

Sigarayı bırakmak için geçerli sebep ya da sebeplerinizi belirleyin. Kendi sağlığınıza ve ekonominize iyi gelmediği gibi, aileniz açısından da maddi ve manevi zararlara yol açabilir. İlk günden kesin konuşmayın. Sigarayı bırakmaya karar verdiğiniz ilk günde "bu iş kesin bitti" psikolojisine bürünmeyin. Unutulmamalıdır ki, sigara içerdiği yüksek nikotinle yıllar boyunca sizi kendisine alıştırmıştır. Temkinli adım atmakta fayda vardır.

Sigarayı bırakmaya karar verdiğiniz ilk günde "bu iş kesin bitti" psikolojisine bürünmeyin. Unutulmamalıdır ki, sigara içerdiği yüksek nikotinle yıllar boyunca sizi kendisine alıştırmıştır. Temkinli adım atmakta fayda vardır. Uzmanlara danışın. Sigara bırakmada yardım almaktan çekinmeyin. Gerekirse konu ile ilgili uzmanlardan, doktorlardan yardım isteyip ilaç önerisi alın.

Sigara bırakmada yardım almaktan çekinmeyin. Gerekirse konu ile ilgili uzmanlardan, doktorlardan yardım isteyip ilaç önerisi alın. Psikolojik destek almaya hazır olun. Sigarayı bırakmanın maddi halden ziyade manevi yöne ilişkin bir olgu olması, sigarayı bırakma sürecinde sizi psikolojik olarak sarsıntılara açık hale getirebilir. Bu süreçte aileniz, eşiniz, dostunuz veya çeşitli uzmanlardan psikolojik yardım alabilirsiniz.

Sigarayı bırakmanın maddi halden ziyade manevi yöne ilişkin bir olgu olması, sigarayı bırakma sürecinde sizi psikolojik olarak sarsıntılara açık hale getirebilir. Bu süreçte aileniz, eşiniz, dostunuz veya çeşitli uzmanlardan psikolojik yardım alabilirsiniz. Çevrenizi sigaralardan arındırın. Çalıştığınız ofiste çekmecenizde veyahut evde masanın üstünde… Sigaranızı bırakmadan önce sigaranızı nerelere koyduğuysanız sigaraları alın ve çöpe atın. Gözünüzün önünde sigara tutmayın.

Çalıştığınız ofiste çekmecenizde veyahut evde masanın üstünde… Sigaranızı bırakmadan önce sigaranızı nerelere koyduğuysanız sigaraları alın ve çöpe atın. Gözünüzün önünde sigara tutmayın. İlk problemde sigaraya dönmeyin. Günlük hayat içerisinde karşılaştığınız ilk zorlukta sigarayı çözüm yolu olarak görmeyin. Alternatifleri belirleyin. Tespih çekmek, çekirdek çitlemek, müzik dinlemek ya da sakız çiğnemek… Doğru olanı belirleyin!

Günlük hayat içerisinde karşılaştığınız ilk zorlukta sigarayı çözüm yolu olarak görmeyin. Alternatifleri belirleyin. Tespih çekmek, çekirdek çitlemek, müzik dinlemek ya da sakız çiğnemek… Doğru olanı belirleyin! Ödül mekanizması oluşturun. Sigarayı bırakma eyleminden sonra belirli aralıklarla (her geçen hafta, her geçen ay, her geçen yıl gibi) kendinizi ödüllendirin.