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un sağlığa faydaları nelerdir? İşte turp yararları!

Bir sebze var ki en çok salatalarımıza doğrarız. Ve bir deyim içinde de yer alır. ‘ gibi olmak’ sözünü hepimiz hatırlarız. Bu deyimden de anlayacağımız gibi turpun sağlığımıza birçok faydası vardır. Bol miktarda vitamin ve mineraller içermektedir. Sağlığına dikkat eden, kilo vermek yada kilosunu korumak isteyen kişiler bu gıdayı sık sık tüketmektedir. Peki Turpun sağlığa faydaları nelerdir?

Giriş Tarihi: 30.9.2018 11:23
Turpun sağlığa faydaları nelerdir? İşte turp yararları!

denince akla ilk gelen 'turp gibi olmak' deyiminden anladığınız gibi bu besinin faydaları arasında sayacağımız birçok özellik vardır. Sık sık tüketmemiz gereken besinler arasında yer alır. Genellikle salatalarda kullandığımız turpu sade olarak da tüketebiliriz. Bu besin ile ilgili daha önce duymadığınız yararları bu başlık altında sizler için derledik. Peki turpun sağlığa yararları nelerdir ve nasıl tüketilmelidir?

TURPUN SAĞLIĞA FAYDALARI NELERDİR?

Vitamin ve mineralleri yüksek oranda barındırmaktadır. Özellikle A vitamini, C vitamini bulundurur. Demir, kalsiyum, fosfor ve selenyum içermektedir. Bunlar bizim antioksidan dediğimiz vücuttan zararlı maddeleri atan, hastalıklara karşı savaşmamıza yol açan vitamin ve minerallerdir.

Özellikle salatalara kullanılan turp, sert bir besindir. Çiğ olarak tüketildiğinde daha da faydalıdır. Hem çok liflidir hem de kalorisi düşüktür. Lifli olması kişiyi daha uzun süre tok tutar demektir. Bağırsaktan geçişi daha yavaş ve bize daha doygunluk hissi sağlar. O yüzden turp bu açıdan çok lifli ve çok sağlıklı bir gıdadır.

Özellikle sağlığına dikkat eden, kilo vermek isteyen ve kilosunu korumak isteyen kişiler turpu tüketebilirler. Çünkü düşük kalorilidir. Ortalama 100 gram turp 20 kalori civarındadır.

Turpun türleri de vardır. Bunlar ve yaz, siyah ve kırmızı turptur. Kırmızı turp genellikle salatalarda kullanılır. Siyah turpa doğru gittikçe biraz kalori miktarı artar.

SİYAH TURP KÜRÜ

İnatçı öksürük ve üst solunum yolu enfeksiyonlarına karşı özel tarif;

1 adet siyah türp

Organik bol

Siyah turpun içini oyarak açınız. Turpun dibindeki kulağını da kesiniz. Daha sonra balınızı oymuş olduğunuz turpun içerisine dökünüz. Turpu da bir bardağın üstüne koyunuz. Birkaç saat bekledikten sonra bardağın içine süzülen ballı sıvıyı bir çay kaşığı tüketiniz.

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Turpun sağlığa faydaları nelerdir? İşte turp yararları!
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