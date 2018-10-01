Mandalinanın faydaları nelerdir? Mandalinanın mucizevi yararları

Mandalina Türkiye'de Akdeniz bölgesinde yetişen bir turinçgil meyvedir. ÖzellikAntalyalya ve çevresinde yetişen mandalina içerisinde bol miktarda C vitamini bulundurur. Soğuk algınlıkları ve hava değişimi içinde iyi gelen mandalina çocukların gelişimine de destek sağlar. Mandalina her birey tarafından kesinlikle tüketilmeli ve faydalarından yararlanılmalıdır. Özellikle çocukların gelişimine verdiği katkıdan dolayı ebeveynler tarafından çocuklara yedirilmelidir. İşte madde madde mandalinanın faydaları;

Mandalinanın faydaları

İçeriğinde bol miktarda C vitamini bulundurur.

Bağışıklık sistemini güçlendirir ve hastalıklarla karşı direnç sağlatır.

Soğuk algınlıkları, hava değişimi gibi hastalıklarda tüketilmesi önemlidir.

Çocukların gelişimine katkı sağlar.

Demir, kalsiyum, potasyum, sodyum, lif, yağ, protein, karbonhidrat, şeker içerir.

İçerisinde bol miktarda E vitamini bulundurur.

İçerisinde bulundurduğu lif maddesiyle tüketiminde tokluk hissiyatı verir ve bu sayede diyet yapan kişilerin zayıflamasına yardımcı olur. Her şeyin fazla tüketimi zararlı olduğu gibi mandalinada da içerisinde bulundurduğu şeker, karbonhidrat gibi maddelerden dolayı aşırı tüketimden kaçınılmalıdır. Düzenli olarak tüketilecek bir, iki mandalina daha ideal olanıdır.

Küçük çocuklara verilirken dikkat!

Mandalinanın her yerde faydalarından bahsedilirken yaşı küçük çocukların tüketiminde dikkatli olunmalıdır. Ufak çocukların tüketiminde vücutta kızarıklık, tahriş gibi olaylar görülebilir. Ayrıca ufak çocukların alarjisi de olabileceğinden dolayı önce hekime bir danışmak gereklidir.

Kozmetik ürünlerinde de tercih ediliyor

Tatlı olması sebebiyle çok fazla tüketilen mandalina aynı zamanda kozmetik ve bakım ürünlerinde de kullanılıyor. Özellikle E ve C vitamini açısından da bolca zengindir.

Kansere birebir

İçerisinde bulundurduğu C vitamini sayesinde mandalina tüketimi karaciğer kanserine yakalanma riskini azaltıyor. Uzmanlar tarafından kanserden korunmak için bol miktarda mandalina tüketimi tavsiye ediliyor.