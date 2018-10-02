Anason çayının faydaları nelerdir? Anason çayının yararları

Antioksidan özellikte bir bitki olan anasonun içerisinde A, B, C vitaminlerinin yanı sıra magnezyum, kalsiyum, çinko, sodyum ve demir mineralleriyle birlikte bolca protein ve lif bulunur. Bazı mutfaklarda yemeklerin ve tatlıların içerisinde baharat olarak kullanılsa da yoğun olarak tüketimi çay şeklindedir. Bunun yanı sıra kozmetik sektörüne kadar pek çok alanda da kullanımı mevcuttur.

ANASON ÇAYININ FAYDALARI

Sakinleştirici etkisinden ötürü stres, uyku gibi duygu bozukluklarına iyi gelir.

Yatmadan önce içildiği taktirde daha konforlu bir uykuyu mümkün kılar.

Migren ağrılarının şiddetini dindirir.

Sindirim sistemini rahatlatır. Burada meydana gelen hazımsızlık problemini önlerken mide bulantısını da geçirir.

Anne sütünü artırıcı etki gösterir.

Astım ve bronşit kaynaklı solunum yollarında ortaya çıkan problemleri büyük ölçüde giderir.

Midede meydana gelen ağrıların şiddetini en aza indirir.

Öksürüğü keser, balgam söktürür.

Tok tutar.

İştahsızlık problemine son verir.

Metabolizmanın çalışmasına destek olarak yağ yakımı sürecini hızlandırır.

Cinsel gücü artırır.

Kan dolaşımını hızlandırır.

Tansiyonun dengeli bir şekilde seyretmesini mümkün kılar.

Bağırsaklardaki faydasız parazitlerin vücuttan dışarı atılmasını sağlar.

Regl dönemindeki ağrılarının şiddetini en aza indirir. Adet periyodunu düzenler.

Menopoz döneminde düzenli olarak tüketildiği takdirde, menopoz kaynaklı semptomların önüne geçer. Bu dönemin daha rahat bir şekilde atlatılmasını sağlar.

Anason çayının zayıflamaya etkisi var mı?

Anason çayı bağırsak hareketlerini düzenleyerek sindirim sisteminin daha aktif bir şekilde çalışmasına yardımcı olur. Bu da tüketilen besinlerden atık haline getirilenlerin hızlı bir şekilde vücuttan atılmasına ve vücutta yağ olarak depolanmamasına yol açar. Bununla birlikte ara öğünlerde tüketildiğinde tok tutucu özellik göstererek gün içerisinde daha az yemek yeme ihtiyacı duyulmasına sebep olan anason çayı metabolizmayı hızlandırarak kilo verme sürecine destek olur. Bu yönüyle çoğu beslenme uzmanının diyet listelerinde sıklıkla yer verdiği bitki çayları arasında kendine yer bulur.