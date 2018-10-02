Çekirdek için toplumda ortak kanılardan olan zararlı olduğu yönündeki bilgiler tamamen gerçekliği yansıtmıyor. Çekirdek zararları olduğu gibi faydaları da oldukça fazla olan bir besindir. Peki ay çekirdeğinin faydaları nelerdir? Ay çekirdeği kilo vermeye yardımcı olduğu bilinen lifler açısından oldukça bol bir besindir. Bir çok şeyin zararı olduğu gibi fazla tüketim ay çekirdeğinde de zararlıdır. Ay çekirdeğinde kalorinin yüksek olması ile birlikte lif oranı da oldukça yüksektir. 1 avuç ay çekirdeği 146 kaloridir.

Diğer besinlerinize dikkat edip günde bir avuç ay çekirdeği yediğiniz zaman zayıflamanıza yardımcı olacaktır. Ay çekirdeği içinde bulundurduğu bol proteinden dolayı tüketiminden sonra bol miktarda doyma hissi verdirir. Bu da gün boyunca daha az yemek yiyip kilo vermenizi sağlar.

Ay çekirdeği besinler arasında özellikle E vitaminiyle güçlü bir antioksidandır. Özellikle sinir ve stres anında bunları gidermek için çekirdek tüketimi insanı sakinleştirir ve rahatlatır. Bu sebeple doktorlar yüksek kalorili şekerli şeylerin tüketilmesi yerine içinde bol miktarı protein, lif ve E vitamini bulundurması sebebiyle belirli bir miktarı aşmayacak şekilde ay çekirdeğinin tüketilmesini öneriyorlar. Sabahları ve öğle arasında az miktarda ay çekirdeği iştahını dizginlemek için güzel bir atıştırmalıktır.

Bol miktarda magnezyum içerir

Her gün yarım avuç kadar tüketilen ay çekirdeği günlük magnezyum ihtiyacının yüzde 25 civarını karşılar.

Kalp damar sağlığını geliştirmeye yardımcı

Ayçekirdeği, kalp damar sağlığı geliştirmeye yardımcı iki besin içermektedir. Bunlar E vitamini ve folat. Bir su bardağının 4'te 1'i kadar ay çekirdeği tüketimi günlük E vitamini ihtiyacının yüzde 60'ını karşılamaktadır.

Fitosteroller sağlıklı kolesterol düzeylerini destekler

Ayçiceği yüksek düzeyde fitosterol içermektedir. Bu sayede kolestrolü dengelemede kullanılır.

Depresyona iyi gelir

Depresyon durumunda çekirdek tüketimi iyi geldiği görülmüştür. İçindeki bulundurduğu magnezyum sağlıklı bir duygu durumunu desteklemeye yardımcı olur.