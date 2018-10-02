Diş nasıl fırçalanır? Doğru diş fırçalama tekniği nedir?

Diş sağlığı insan için olmazsa olmazlardandır. İnsanın ağzıyla ilgili problem yaşaması her yönden rahatsızlık verir. Toplumsal ilişkiler, ikili ilişkilere de oldukça zarar veren diş problemlerini yaşamamak için dişlerimizi düzenli olarak fırçalamamız gerekmektedir. Tabi bunu yaparken diş fırçalama tekniklerini bilmek gerekir. Diş fırçalamanın yanlış yapılması sonucunda diş taşları, diş kanamaları, diş aralarında parçacıklar kalması ve onların çürümeye yol açması dahil birçok şeye sebep olabilir. Peki Doğru diş fırçalama tekniği nasıl yapılır?

DİŞ FIRÇASINA ASLA SU TUTMAYIN!

Çoğumuzun yaptığı hataların başında gelen eylemlerden biri de diş fırçalamaya başlamadan önce diş macununu diş fırçasına döktükten sonra fırçayı ıslatma eylemidir. Kullanılan macun miktarı fındık büyüklüğünde olması gereklidir. Yalnızca diş fırçalamak yeterli olmayacağı gibi aynı zamanda dişleri fırçaladıktan sonra diş ipiyle temizlemek gereklidir. Bu sayede olası diş aralarında kalabilecek parçacıklar temizlenir ve sağlıklı bir ağıza kavuşulur.

DİŞ NASIL FIRÇALANMALI?

Diş fırçalama tekniğini günümüzde birçok kişi bilmiyor. Dişleri fırçalarken yapılan en büyük hata yana doğru fırçalamak. Bu fırçalama tarzıyla diş fırçası diş aralarına hiçbir şekilde müdahale edemiyor. Retansiyon dediğimiz bölgelerde parçacıklar kalmaya devam ediyor. Bu şekilde fırçalama diş taşı, diş etinde kanama ve şişlik yapıyor. Bu sebeple bu fırçalama yöntemi tamamen yanlıştır. Diş fırçalamada en önemli olay her diş için ayrı ayrı fırçalamaktadır. Tüm dişlerin aralarına girebildiğinize emin olmak gerekir. Aynı zamanda diş fırçalama yanlamasına doğru değil, yukarıdan aşağı doğru olması gereklidir. Son olarak da dişlerin iç kesimlerini yine aynı yöntemle yıkayarak bitirmek gerekir. En son yapmamız gereken ise diş ipiyle dişlerin arasını temizleyip bitirmek oluyor.