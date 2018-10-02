Fındığın bilinmeyen faydaları! Fındık yemenin yararları

lkemizde üretilen fındığın dünya üretimine oranı yaklaşık yüzde 65'tir. Türkiye üretiminin ise yaklaşık yüzde 80'i Giresun, Ordu ve Trabzon gibi Karadeniz Bölgesi şehirlerinde sağlanır. Fındık üretiminde ikinci sıra ise Marmara bölgesindedir. Fındık alımı yapan global şirketler üretimin Türkiye tekelinden çıkarak fındığı daha az maliyetle temin etmek için Gürcistan, Ermenistan gibi ülkelerdeki yetiştiricilere teşvik politikaları uygulamaktadır. Öte yandan fındığın faydaları saymakla bitmez. İşte fındık yararları ve merak ettiğiniz tüm bilgiler.

Fındık nerelerde kullanılır?

Fındık; hem yağı hem de meyde birçok alanda kullanılabilen, ekonomik açıdan oldukça değerli bir bitkidir.

Fındık içinin kullanım alanları

Fındık içinin kullanım alanlarında başı çikolata endüstrisi çekerken dondurma, kek, pasta, şekerleme ve bisküvi gibi birçok ürünün yapımında fındık kullanılır. İç piyasa ve ihracatta değerlendirilemeyen fındıklardan ise yağ üretilir. Öte yandan yaş ve kuru formda çerez olarak tüketimi de söz konusudur.

Fındık yağının kullanım alanları

Rafine edilen fındık yağı yemeklik yağ şeklinde, ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılır. Ayrıca fındığın yağının çıkarılması esnasında elde edilebilen küspe zengin bir protein kaynağıdır ve hayvan yemi sanayisinde kullanılır.

Fındığın faydaları nelerdir?

Magnezyum, çinko, potasyum, demir ve kalsiyum açısından zengin bir içeriğe sahip olan fındık, E ve B vitaminleri. Öte yanda protein değeri de oldukça yüksektir.

Enerji kaynağıdır, vücudu güçlendirir.

Zihinsel ve fiziksel yorgunlukları giderir. Kalp ve damar sağlığına fayda sağlar.

Ceviz ve badem gibi kalp ritmini düzenler, kolesterolü düşürür.

Düzenli olarak tüketildiği takdirde kalp krizi riskini azaltır.

Sağlıklı kemik gelişimini destekler, anemi tedavisine yardımcı olur.

Hamilelik döneminde tüketilen fındık, annenin mineral gereksinimi karşılar.

Varislere iyi gelir, cildi güzelleştirir.

Cinsel gücün artmasını sağlar.

Fındığın olası zararları

Fındığın aşırı tüketimi sağlık açısından riskli durumların ortaya çıkmasına sebep olabilir. Tıpkı diğer kuru yemişlerde olduğu gibi özellikle ambalajlı bir halde satılan fındıkları satın almadan önce son tüketim tarihi kontrol edilmelidir.

Sıklıkla rastlanan alerji tiplerinden biri de fındık alerjisidir. Fındık ve benzeri kuru yemişlerin aşırı derecede tüketilmesinden ötürü çeşitli alerjik reaksiyonlar gelişebilir. Bu reaksiyonlar sonucunda solunum yollarını etkileyen burun akıntısı, öksürük gibi semptomlar ortaya çıkabilir. Fındığa karşı gelişen alerjinin klinik belirtileri ise; yanak mukozasının kabarması, egzama, ishal, bulantı, dudaklarda şişme şeklindedir.

Yine aşırı derecede tüketildiği takdirde solonum yollarında hırıltı ve nefes darlığı gibi problemler meydana gelir. Ayrıca boğazda şişmeye sebep olması da olasıdır.

Divertikül rahatsızlığı bulunan kişilerin fındık tüketmeleri önerilmez. Fındık, bu hastaların tedavi sürecinde kullanılan ilaçların etkisini azaltabilir.

Yağlı bir yemiş olan fındık, aşırı derecede tüketildiği takdirde kilo sorununu doğurur.