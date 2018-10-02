Saç ekimi nasıl yapılır?

Saç ektirme operasyonu sanıldığı kadar zor bir operasyon değildir. Kelliğe dirençli olan bölgelerden alınan köklerin, saç kalmayan yerlere taşınması ile gerçekleştirilen bir operasyondur. Ancak genel olarak ense kökünden saç almak tercih edilir. Bunun sebebi ise, ense köklerinde bulunan saçlar DHT hormonuna karşı duyarsız olduklarından dolayı dökülmezler.

Saç ektirme yöntemleri nelerdir?

Saç ektirmede önemli olan detaylardan biri ise saç ektirme yöntemleridir. Saçlarınıza ektirme işlemini uygulatmadan önce nasıl bir yöntemle ekileceğini de bu yazımızda öğrenebilirsiniz… İşte saç ektirme yöntemleri;

Saç ekimi yöntemleri ikiye ayrılır

Saç ekimi yöntemleri ikiye ayrılır. Bu hususta dikkat edilmesi gereken detaylar arasında nasıl ektirirseniz ektirin, ikisi de doğal yöntemle olacaktır ve saç kökleriniz doğal bir şekilde çıkacaktır. İşte saç ektirme yöntemleri;

FUT Tekniği - Klasik Şerit Yöntemi

Birincisi, klasik saç ekimi tedavisidir. Bu yöntemde ensenin biraz üzerinden iki kulak arasından alınan yaklaşık 10x3 cm ebatlı saçlı deri mikrogreftler haline getirilir ve mikrogreftler şeritler halinde saçsız alanlara tek tek ekilir. Arkadan saç alındıktan sonra bu kısım dikilir ve bu kısımda sadece çizgi şeklinde yaklaşık 8- 9 cmlik bir iz kalır. Bu yöntemde tek seansta 5000- 6000 civarında saç teli (1400- 1700 greft) ekilmektedir. Bu rakam bir seans için çok iyidir ve tek seferde açıklık çok geniş değilse tamamen kapanır. Tek seansta ortalama 5000- 6000 saç telinden fazla ekmek mümkün değildir. Kafanın arkasından alınabilecek dokunun bir limiti vardır. Bu rakamın üzerine söylenecek rakamlar gerçekçi olmayacaktır. Bu klasik yöntemde 6 ay ara ile 2 en fazla da 3 seans ekim yapılabilmektedir. Operasyon 3- 4 saat kadar sürmektedir.

FUE (Foliküler Ünite Ekstraksiyonu) - Ameliyatsız Saç Ekimi

FUE yönteminde ise saçlar yine aynı alandan alınır. Yani ensenin biraz üzerinden, iki kulak arasında kalan alandan alınır. Fakat burada saçın alınma şekli farklıdır; saçlar ucu 1mm çaplı olan punch aleti ile alınır. Alınan her 1 mm çaplı doku içindeki saç sayısı bir iki veya üç civarında olabilir. Bu yöntemde bir günde 1000- 1500 saç teli nakledilebilir. İşlem 3- 4 gün arka arkaya uygulanabilir. 3- 4 gün arka arkaya ekim yapıldığında 4000- 5000 saç teli nakledilebilir. Seansların sayısı saç kökü nakli sayısına ve kişinin saçsız veya seyrek olan alanının büyüklüğüne bağlıdır. Bir seansta klasik yöntemde 5000- 6000 saç teli nakledilebilirken, FUE yöntemiyle 3- 4 gün ekim yapıldığında 4000- 5000 saç teli nakledilebilir. Başka bir değişle 3- 4 gün arka arkaya ekim yapıldığında, klasik yöntemle tek seansta yapılan saç teli sayısına yaklaşılmaktadır.