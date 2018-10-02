Sütün faydaları nelerdir? Süt içmenin yararları

Sütün içeriğinde fosfor ve kalsiyum mineralleri dişlerin güçlenmesini sağlar. Düzenli olarak süt tüketmek dişlerin çürümesine engel olur. Dişlerin çeşitli asitlere maruz kalarak tahrip olması halinde dişlerdeki kalsiyum ve fosfor kaybını önler. İşte süt içmenin sağlığa faydaları...

Süt içmenin faydaları nelerdir?

Kalsiyum, protein, fosfor ve magnezyum açısından zengin bir içeriğe sahiptir. Bu besin değerleri kemiklerin gelişmesi ve sağlıklı bir şekilde büyümesi için hayati bir öneme sahiptir.

Düzenli olarak tüketilen az yağlı süt şeker hastalığı riskini azaltır.

Yine az yağlı olarak tüketilen süt kilo vermeye yardımcı olur. Akşam yemeklerinden sonra veya sabah aç karnına içilen süt bağırsakların hareketlerindir ve yağ yakımın hızlandırır. Çoğu diyet listesinin ara öğünlerinde süte yer verilir.

Kan basıncını düşürür. İçerisinde potasyum sayesinde kan basının sağlıklı oranlarda kalmasını sağlar. Bu sayede felç riskini de en aza indirir. Her gün düzenli olarak tüketildiği takdirde kalp sağlığını korur.

Cilde canlılık katar. İçerisindeki laktik asit cildin pürüzsüz bir yapıya bürünmesine yardımcı olur. Cildi toksinlerden arındırır, nemlendirir.

Çocukluk ve ergenlik döneminde vücudun ihtiyaç duyduğu vitamin ve mineralleri barındıran süt, bu dönemlerde uygun miktarlarda düzenli olarak tüketildiği takdirde vücut gelişimine destek olur, boyun uzamasını sağlar.

Süt, saçların hızlı ve sağlıklı bir şekilde uzamasına olanak tanır. Kalsiyum vb. minerallerin saça aktarılması için önce vücuda dahil edilmesi gerekir. Saçların bu ihtiyacını karşılamak için mucizevi bir ürün olan süt aynı zamanda yıpranmış ve kuru saçları nemlendirir.

Sütün zararları

Laktoz duyarlılığı olanlarda sindirim problemleri ortaya çıkabilir.

Akne oluşumuna sebep olabilir. Çok fazla tüketilmesi halinde deride aşırı miktarda yağ üretilmesine yol açar. Bu da akne problemini doğurur.

Özellikle inek sütü bazı çocuklarda alerjik reaksiyona sebep olur.

Sütün içerisinde çok fazla doymuş yağ mevcuttur. Bu sebepten ötürü çok fazla tüketilmemesi gerekir. Söz konusu asitler çeşitli kalp hastalarını tetikleyebilir.