Çemen otunun faydaları nelerdir? Çemen otu çayı nasıl hazırlanır?

Akdeniz ve Güney Avrupa'da yetişen çemen otu, baklagiller familyasının mensubu, otsu bir bitkidir. Genellikle bol miktarda güneş alan alkali yapıdaki topraklarda yetişir, kimi ülkelerde tüketimi baharat şeklindedir. Türkiye'de ise özellikle pastırma yapımında kullanılır. Haşlanmış formda sebze olarak tüketimi ya da çiğ olarak salataya ilave edilmesi de mümkündür.

Çemen otunun faydaları nelerdir?

Soğuk algınlığı ve grip gibi havaların soğumasıyla birlikte varlık gösteren bakteri kaynaklı hastalıkların tedavisinde oldukça etkili bir yardımcı silahtır.

Balgam söktürücü özellikte bir bitkidir, öksürüğü keser.

Nezle, bronşit gibi solunum yollarında tahribata sebep olan hastalıkların etkisiyle burada meydana gelen tahriş gibi olumsuz etkilerin giderilmesine yardımcı olur.

Sindirim sisteminin işlevlerini daha sağlıklı bir şekilde yerine getirmesini destekler.

Midede meydana gelen çeşitli problemlere karşı etkili bir bitkisel kaynaktır. Özellikle hazımsız

Şişkinlik ve gaz oluşuma karşı etkilidir.

Dışkıyı yumuşatarak kabızlığı keser.

Lohusa dönemindeki annelerin süt miktarını artırır.

Afrodizyak etkisiyle libidoyu artırır.

Adet söktürücü bir özelliğe sahiptir.

Menopoz sebebiyle ortaya çıkan yan etkilerin şiddetini hafifletir, daha konforlu bir menopoz dönemini mümkün kılar.

Vücuda direnç katar.

Ayak ve el terlemelerine son verir.

Kansızlığa iyi gelir.

Gargara olarak kullanıldığı takdirde ağız kokusunu önler.

Çıban ve açık yaraların iyileşme sürecini hızlandırır. Ezilip toz haline getirildikten sonra suyla karıştırılıp yaranın üstüne uygulanan çemen otu bu konuda hızlı bir şekilde etkisini gösterir.

Hafızayı güçlendirir. Alzheimer gibi unutkanlık hastalıklarının önüne geçer.

ÇEMEN OTU ÇAYI NASIL HAZIRLANIR?

Öncelikle bir litre suyu kaynatın. Kaynamış suyun içine 2 yemek kaşığı kadar çemen otu tohumu ekleyin. Bu karışımın yaklaşık olarak 2,5 saat bekletin. Akabinde üstüne 3 yemek kaşığı limon suyu ekleyin ve tüketin.

ÇEMEN OTUNUN OLASI YAN ETKİLERİ NELERDİR?

Potasyum eksikliğiyle ilgili sorun yaşayanların çemen otu tüketmeleri önerilmez. Kandaki potasyum miktarını azaltan çemen otu özellikle aşırı miktarda tüketildiği durumda ishal, baş dönmesi gibi çeşitli semptomların ortaya çıkması için elverişli zeminin oluşmasına etki edebilir. Öte yandan kan sulandırıcı özellikte bir bitki olan çemen otu cerrahi operasyonlarda belirli bir süre öncesine kadar kesinlikle tüketilmemelidir.