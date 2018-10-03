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çayı faydaları nelerdir, nasıl demlenir? Mısır Püskülü çayı yararları

çayı, bir yıllık bir tarım bitkisi olan mısırın püsküllerinden hazırlanır. Mısırın şerit şeklindeki kabukları ve mısır arasındaki püsküller halk dilinde mısır saçağı olarak bilinir. 10 ila 30 santimetre aralığındaki bu saçaklar, ipliksi bir yapıdadır ve geleneksek Çin tıbbının ilaç niteliğinde kullanılan önemli doğal kaynaklarından biridir. Mısır püskülü aynı zamanda hem çay hem de ilaç yapımında Amerika yerlileri tarafından da tüketilmiştir. Peki Mısır püskülü çayı faydaları nelerdir, nasıl demlenir? İşte yararları...

Giriş Tarihi: 3.10.2018 11:18
Mısır püskülü çayı faydaları nelerdir, nasıl demlenir? Mısır Püskülü çayı yararları

çayı, hazır bitki çayı formunda aktarlardan satın alınabilir. Aynı zamanda şifalı ürünler satan marketlerden de mısır püskülü çayını temin etmek mümkündür. Eğer püskül çayını kendiniz hazırlamak istiyorsanız yine aktarlardan mısır püskülü alabilir veya gıda satışı yapan internet sitelerinden sipariş verebilirsiniz. Peki Mısır püskülü çayı faydaları nelerdir, nasıl demlenir?

Kızıl, kahverengi, açık sarı gibi çeşitli renklerde olabilen mısır püskülleri küçük poşetlerin içerisinde bütün ya da kıyılmış halde bulunur. Satın alınacak mısır püsküllerinin en fazla bir yıllık olmasına dikkat edilmelidir. Çay yapımında kullanılacak mısır püskülleri ise bahçelere ekilmiş olan mısırın koçanlarının baş kısmından toplanabilir. Bu toplama işlemi mısır çiçeklenmeden, yaz aylarında yapılmalıdır.

Mısır püskülü çayı nasıl demlenir?

İlk olarak mısır püsküllerini küçük küçük doğrayın ve kaynayan suyun içerisine atın. Püskülleri kesinlikle suyla birlikte kaynatmayın. Püskülleri suyun içine attıktan sonra 10-15 dakika demlendirin. Ardından süzerek içebilirsiniz.

Çayın ölçüsü 1 su bardağı suya 2 tatlı kaşığı püskül şeklindedir. Mısır püskülü çayının zayıflamaya yardımcı olması isteniyorsa, kiraz sapıyla birlikte kaynatılması yerinde olur.

Mısır püskülü çayının faydaları nelerdir?

  • İdrar yollarında meydana gelebilecek her türlü olumsuzluğa karşı etkili bir şifa kaynağıdır. Aynı zamanda mesanede ya da prostat bezinde varlık gösteren enfeksiyonun kurutulmasına yardımcı olur. Bu hastalıkların tedavisine destek olması amacıyla tüketilecek mısır püskülü çayının civanperçemiyle birlikte hazırlanması daha etkili olur.
  • Vücudu kuvvetlendirir, metabolizmayı hızlandırarak sindirim sistemin işlevlerini daha sağlıklı bir şekilde yerine getirmesine olanak tanır.
  • Kan şekerini dengeler, bu sebeple diyet listelerinde sıklıkla yer verilir. Özellikle kiraz sapıyla birlikte hazırlandığı takdirde zayıflamaya sürecine katkıda bulunur.
  • Doğal bir idrar söktürücü niteliğindedir. İdrara çıkamama gibi problemlerde tüketilmesi önerilen mısır püskülü çayı aynı zaman böbrek taşı oluşumunu da önemli ölçüde azaltır.
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Mısır püskülü çayı faydaları nelerdir, nasıl demlenir? Mısır Püskülü çayı yararları
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