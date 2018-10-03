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nin faydaları nelerdir? Vişne suyu içmenin yararları

Hem meyvesinin hem de köklerinin pek çok alanda kullanılması mümkün olan , sarıdan siyaha kadar çeşitli renklerde olabilir. Fakat genel olarak kırmızı renkteki vişne tüketilir. Özellikle meyve suyu yapımı için tercih edilen besin değerleri yüksek bir meyvedir.Vişnenin faydaları konusunda sayılabilecek birçok özellik bulunmaktadır. Peki Vişne suyu içmenin yararları nelerdir?

Giriş Tarihi: 3.10.2018 11:45
Vişnenin faydaları nelerdir? Vişne suyu içmenin yararları

Vişnenin faydaları

Kandaki ürik asit, görevini etkin bir şekilde yerine getiremezse gut hastalığı ortaya çıkabilir. Bu hastalığın ilk ve en yaygın belirtileri eklemlerdeki sertlik ve şişlik şikayetleridir. Ancak gerekli tedavinin uygulanması ve bu tedavi ek olarak belirli bir miktarda tüketilmesi bu şikayetlerinin şiddetini en aza indirir. 63 gut hastası üzerinde Boston Üniversite'nde yapılan bir çalışma neticesinde, 2 gün boyunca vişne tüketmenin gut hastalarının atak riskinin %35 oranında azaldığı görülmüştür.

Bir tür fitokimyasal olan güçlü bir antioksidan niteliğindeki vişne, serbest radikallerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Bununla birlikte kolajen sentezinde de önemli bir role sahiptir.

Özellikle reflü hastalığından kaynaklanan şikayetleri önler ve ünser hastalığıyla karşılaşma ihtimalini azaltır.

İçerisinde barındırdığı A vitamini sayesinde göz kuruluğunu önler. Hatta çoğu göz damlasının içeriğinde yer alır.

Vişnenin zayıflama etkisi var mı?

Vişne, yüksek miktarda lif içeren bir meyvedir. Bu da vişneyi, özellikle ara öğünlerde tüketildiğinde doygunluk hissi vererek ana öğünlerde daha az yemek yemeye teşvik etme konusunda önemli bir besin haline getirir. Dolayısıyla zayıflamaya önemli ölçüde katkıda bulunur. Aynı zamanda metabolizma hızlandırmasının da zayıflama sürecine katkıda bulunduğu söylenebilir.

Vişne suyunun faydaları

  • Vişne suyu, zengin bir antioksidandır. Bu sayede kanı temizler, vücudun çeşitli yerlerindeki iltihabı kurutur, eklem ağrılarını giderir.
  • Ağrıyan ve yorulan kasların onarılmasına yardımcı olur.
  • Yoğun çalışma temposuna bağlı olarak gün içerisinde kaybedilen enerji vişne suyu tüketerek geri kazanılabilir.

Vişne kompostosunun faydalarından bahsederken de yukarıdaki maddelerin her birinden söz edilmesi mümkündür.

Vişnenin zararları

  • Sindirim problemlerinin giderilmesine katkı sağlayan bir meyve olsa da aşırı miktarda tüketilesi halinde mide bulantısına ve ekşimeye neden olabilir.
  • Hamilelik süreci boyunca vişne suyu ve vişne sapının sınırlandırılması, bu konuda bir uzman görüşüne uyulması gerekir.

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Vişnenin faydaları nelerdir? Vişne suyu içmenin yararları
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