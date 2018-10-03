Vişnenin faydaları nelerdir? Vişne suyu içmenin yararları

Vişnenin faydaları
Kandaki ürik asit, görevini etkin bir şekilde yerine getiremezse gut hastalığı ortaya çıkabilir. Bu hastalığın ilk ve en yaygın belirtileri eklemlerdeki sertlik ve şişlik şikayetleridir. Ancak gerekli tedavinin uygulanması ve bu tedavi ek olarak belirli bir miktarda vişne tüketilmesi bu şikayetlerinin şiddetini en aza indirir. 63 gut hastası üzerinde Boston Üniversite'nde yapılan bir çalışma neticesinde, 2 gün boyunca vişne tüketmenin gut hastalarının atak riskinin %35 oranında azaldığı görülmüştür.
Bir tür fitokimyasal olan güçlü bir antioksidan niteliğindeki vişne, serbest radikallerin vücuttan atılmasına yardımcı olur. Bununla birlikte kolajen sentezinde de önemli bir role sahiptir.
Özellikle reflü hastalığından kaynaklanan şikayetleri önler ve ünser hastalığıyla karşılaşma ihtimalini azaltır.
İçerisinde barındırdığı A vitamini sayesinde göz kuruluğunu önler. Hatta çoğu göz damlasının içeriğinde yer alır.
Vişnenin zayıflama etkisi var mı?
Vişne, yüksek miktarda lif içeren bir meyvedir. Bu da vişneyi, özellikle ara öğünlerde tüketildiğinde doygunluk hissi vererek ana öğünlerde daha az yemek yemeye teşvik etme konusunda önemli bir besin haline getirir. Dolayısıyla zayıflamaya önemli ölçüde katkıda bulunur. Aynı zamanda metabolizma hızlandırmasının da zayıflama sürecine katkıda bulunduğu söylenebilir.
Vişne suyunun faydaları
Vişne kompostosunun faydalarından bahsederken de yukarıdaki maddelerin her birinden söz edilmesi mümkündür.
Vişnenin zararları