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tedavisinde çığır açan gelişme!

Çağımızın en önemli sorunlarından biri olan , son yıllardaki olumlu gelişmeler ile artık başarılı bir şekilde tedavi edilebiliyor. "Korkulacak bir hastalık" olmaktan çıkmaya başlayan kanserin tedavisindeki genel yaklaşımlar, yerini "kanser hücresine yönelik" kişiselleştirilmiş uygulamalara bırakıyor. Kanser hücresinin içi "kanserin genetik haritalandırması" çıkarılarak görüntüleniyor, hücreye verdiği hasar tespit ediliyor. Hasarın boyutuna göre sadece hastalıklı kanserli hücreye özel uygulanan ilaç tedavisi, kişinin sağlıklı hücrelerine zarar vermeden hastalığı yenmesini sağlıyor. Onkoloji Bölümü'nden Doç. Dr. Serkan Keskin, kanser tedavisindeki yeni gelişmeler hakkında bilgi verdi.

Giriş Tarihi: 4.10.2018 12:33 Güncelleme Tarihi: 4.10.2018 12:33
Kanser tedavisinde çığır açan gelişme!

Kontrolsüz çoğalan hücreler kansere neden oluyor
Vücuttaki milyarlarca hücre bulunduğu organa göre şekil almaktadır. Karaciğer, akciğer, mide, dalak hücrelerinin görevleri o organa özgüdür. Hücrelerin içinde bulunan iletim sistemleri hücrenin yüzeyinden çekirdeğine kadar çeşitli sinyaller göndermektedir. Bu sinyal yollarının ve hücre çekirdeğinin düzenli ve koordineli olarak işlemesi yaşamın devam etmesi için önemlidir. Eğer bir kopukluk meydana gelirse hücre çekirdeğine gereksiz sinyaller iletilir. Bu da hücrelerin kontrolsüz olarak bölünmesi ve çoğalmasına neden olur. Kontrolsüz olarak çoğalma normal hücrelerin fonksiyonlarını bozarak in insan hayatına girmesine neden olmaktadır.

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Kanser tedavisinde çığır açan gelişme!
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