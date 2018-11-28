Hidrosefali nedir nasıl tedavi edilir belirtileri nelerdir?

Hidrosefali sıklıkla uzmanlar tarafından sinsi hastalık olarak kabul edilir. Hastanın yaşlanmasıyla birlikte beyin omurilik sıvısının basıncının artmasıyla birlikte hastada hafıza kaybı, yürüme zorluğu ve idrar kaçırımı gibi durumlar gözlenebilir.

Bu bulgular çoğunlukla yaşlılıkla bir arada görüldüğünden hem hastanın kendisi hem de ailesi tarafından yaşlılığın getirdiği sorunlar olarak algılanır.

Bu bulguların sonucunda yetişkin hidrosefalisi belirtileri çoğu zaman anlaşışmamaktadır.

Hastalık ilerleyip septomlar sıklaşınca hasta uzman hekime müracaat ettikten sonra normal basınçlı hifrosefali tanısı ortaya çıkıyor. Hafıza kayıpları, yürüme güçleri ve idrar tutamama hastalığın en ciddi belirgilerindendir.

Beyindeki su basıncının artmasıyla ortaya çıkan bu bulguların tedavi edilmesi genellikle cerrahi yöntemle yani beyindeki suyun basıncının düşürülmesini sağlayan yöntemlerle sağlanmaktadır. Bu yöntemlerden en yaygın kullanılanı Ventikülo Peritoneal Şantlama yöntemidir.

Beyin su kanallarına yerleştirilen ince bir tüpün karın zarı boşluğuna indirilerek beyindeki su basıncı düşürülür. Beyinden karın zarına o tüp vasıtasıyla boşaltılan sıvı karın zarı tarafında emilmektedir, böbrekler tarafından süzülerek vücuttan idrar yoluyla atılmaktadır. Temel tedavi budur.

Genel olarak hidrosefali belirtileri nelerdir?

Beslenmenin kötüleşmesi

Kusma

Sürekli sinirli olmaz

Kusma

Hafıza kaybı

Yürüme zorluğu

İdrar kaçırma

Bebeklerde görülen belirtileri

Algılamada zorluk

Baş ağrısı

Görmede bulanıklık

Denge kurmada zorluk

Hidrosefali nedenleri nelerdir?

Yaşanan erken doğumlar

Doğum yaralanmaları

Tümörler