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nedir nasıl tedavi edilir belirtileri nelerdir?

Sağlık konusunda mutlaka kesin yargılarda bulunmak için uzman hekimlere muayene olunmalıdır. Yaşlanmanın getirdiği sorunlar olarak algıladığınız sıkıntılar hastalığının belirtileri olabilir. Peki hidrosefali nedir nasıl tedavi edilir ve belirtileri nelerdir?

Giriş Tarihi: 28.11.2018 15:51
Hidrosefali nedir nasıl tedavi edilir belirtileri nelerdir?

Hidrosefali sıklıkla uzmanlar tarafından sinsi hastalık olarak kabul edilir. Hastanın yaşlanmasıyla birlikte beyin omurilik sıvısının basıncının artmasıyla birlikte hastada hafıza kaybı, yürüme zorluğu ve idrar kaçırımı gibi durumlar gözlenebilir.

Bu bulgular çoğunlukla yaşlılıkla bir arada görüldüğünden hem hastanın kendisi hem de ailesi tarafından yaşlılığın getirdiği sorunlar olarak algılanır.

Bu bulguların sonucunda yetişkin hidrosefalisi belirtileri çoğu zaman anlaşışmamaktadır.

Hastalık ilerleyip septomlar sıklaşınca hasta uzman hekime müracaat ettikten sonra normal basınçlı hifrosefali tanısı ortaya çıkıyor. Hafıza kayıpları, yürüme güçleri ve idrar tutamama hastalığın en ciddi belirgilerindendir.

Beyindeki su basıncının artmasıyla ortaya çıkan bu bulguların tedavi edilmesi genellikle cerrahi yöntemle yani beyindeki suyun basıncının düşürülmesini sağlayan yöntemlerle sağlanmaktadır. Bu yöntemlerden en yaygın kullanılanı Ventikülo Peritoneal Şantlama yöntemidir.

Beyin su kanallarına yerleştirilen ince bir tüpün karın zarı boşluğuna indirilerek beyindeki su basıncı düşürülür. Beyinden karın zarına o tüp vasıtasıyla boşaltılan sıvı karın zarı tarafında emilmektedir, böbrekler tarafından süzülerek vücuttan idrar yoluyla atılmaktadır. Temel tedavi budur.

Genel olarak hidrosefali belirtileri nelerdir?

  • Beslenmenin kötüleşmesi
  • Kusma
  • Sürekli sinirli olmaz
  • Kusma
  • Hafıza kaybı
  • Yürüme zorluğu
  • İdrar kaçırma

Bebeklerde görülen belirtileri

  • Algılamada zorluk
  • Baş ağrısı
  • Görmede bulanıklık
  • Denge kurmada zorluk

Hidrosefali nedenleri nelerdir?

  • Yaşanan erken doğumlar
  • Doğum yaralanmaları
  • Tümörler

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Hidrosefali nedir nasıl tedavi edilir belirtileri nelerdir?
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