Kimyasal gebelik birçok kadının karşısına çıkan talihsiz bir problemdir. Bir diğer adıyla sessiz düşük olarak ifade edilir. Kimyasal gebelik, infertilite ya da tüp bebek tedavilerinde hem hastayı hem hekimi ciddi anlamda üzen bir sonuçtur. Aslında gebelik testi pozitiftir ama sağlıklı bir gebelik elde edilememiştir. Kimyasal gebelik nedir ve nasıl anlaşılır?

KİMYASAL GEBELİK NASIL ANLAŞILIR?

Gebelik testini yaptıktan sonra genellikle 2 - 4 günlük aralıklarla gebelik testinin artışını takip ediyoruz. Kanda gebelik testi 1500'lü değerlere ulaştığında ultrasonografi ile gebelik kesesinin görülmesi amaçlanır. Bu süreçte olan kanamalarda veya kanda yapılan gebelik testinin artış düzeyinde yetersizlikler söz konusu olduğunda bazen kimyasal gebelik ve erken dönem düşüklere rastlanabiliyor.

KİMYASAL GEBELİK NEDİR?

Sonuç olarak kimyasal gebelik aslında gebelik testi pozitif olan fakat ultrasonografi zamana kadar gebelik testindeki artışın yeterince olmadığı durumlara denir. Bir nevi erken düşüktür. Bu gibi durumlarda sağlıklı bir gebelik olarak gebeliğimiz devam etmemektedir.

Kimyasal gebelik nükseden bir durum değildir. Bir sonraki gebelik için bazı anneye ait faktörler değerlendirildikten sonra tedavilere devam edilmelidir.

KİMYASAL GEBELİK NEDENLERİ

Kimyasal gebelik nedenleri arasında en başta kromozomal bozukluklar bulunur. Genetik olarak bozuk döllenmiş yumurta anne rahmine tutunamadan dışarıya atılmaktadır. Bu durum sağlıksız gebeliğin önlenmesi için vücudun kendi kendine müdahalesi olarak da düşünülmektedir.