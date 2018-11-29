Sırt ağrısı nedenleri - Sırt ağrısı neden olur?

Bazı rahatsızlıklar da sırt ağrısına neden olur. Örneğin; boyun fıtığı... Sırt, omuz ve boyun ağrıları genelde birbirleriyle karıştırılır. Boyundan kaynaklanan ağrılar bazen boyunda şiddetli hissedilirken bazı hastalarda da sırt bölgesine kadar bazen de kol boyunca uzanabiliyor. Ayrıca boyun ve sırt bölgesindeki kireçlenme de sırt ağrısına neden olabilir. Ağrıyı özellikle kolda güç kaybı ya da uyuşukluk eşlik hissediyorsa bu durumlar boyun fıtığının habercisidir.

Gelelim kas ve iskelet sistemine ağrılarına... Fibromiyalji daha çok kadınlarda görülür. Boyun ve sırt bölgesi başta olmak üzere genel olarak tüm vücudun ağrımasına sebep olur. Hastalarda genelde sabahları yorgun kalktıklarından ve çabuk yorulduklarından şikayet ederler. Ayrıca soğuk ve stres de bu şikayetleri arttırır. Stresin neden olduğu depresif duygu durumu da sırt ağrısına neden olmaktadır.

Kalp, akciğer ve safra kesesi hastalıkları da sırt ağrısına neden olabilir. Özellikle sırt bölgesinde omuzlardan kaburgaların bitimine kadar ağrı hissedilir. Boyun fıtığı da bölge olarak sırta yakın olması nedeniyle sırt ağrısına neden olabilir. Bunun yanı sıra boyun ve sırt omurgalarında oluşan kireçlenmeler de sırt ağrısı nedenlerindendir. Bu ağrıya özellikle kolda güç kaybı, uyuşukluk eşlik ediyorsa bu ağrılar boyun fıtığı habercisi olabilir.

Yumuşak doku romatizması olan fibromiyalji, sırt ağrısı belirtileri ile kendini gösteren bir hastalıktır. Özellikle kadınlarda çok sık görülen fibromiyalji özellikle sırt bölgesi başta olmak üzere kişilerde yaygın vücut ağrısına neden olur. Yorgunluk, şişkinlik, depresyon ve stres ile birlikte sırt ağrıları çok yoğun şekilde hissedilebilir. Fibromiyalji tedavisi multidisipliner bir yaklaşım ile gerçekleştirilir.