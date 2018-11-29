Soğan suyunun faydaları nelerdir? Bu soru organik yani doğal tedavi yöntemlerine ilgi duyan bireylerin en çok araştırdığı konu başlıkları arasında yer alır. Soğan suyunun faydalarını öğrendiğinizde kokusuna bakmadan soğanı kaynatarak sıkıntılarınıza çözüm bulmuş olacaksınız.
SOĞAN SUYUNUN FAYDALARI NELERDİR?
Önce soğanı ezerek suyunu çıkartın.
1 tatlı kaşığı bal ilave edin, saçınızın derisine masaj yaparak uygulayın.
Bu işlemi uyguladıktan sonra kafanızı bone ile sarın. Daha sonra 1 ile 5 saat arasında kafanızda boneyi tutun.
Daha sonra saçınızı düzgünce yıkayın bu işlemi 10 günde bir gerçekleştirdikten sonra saçınızdaki uzamayı fark edeceksiniz.
Soğan aynı zamanda A vitamini, C vitamini ve E vitamini içerir. İçerdiği bu vitaminler sayesinde soğanın cilde de yararları vardır.
Yarım yemek kaşığı taze soğan suyu, 2 yemek kaşığı un, yarım tatlı kaşığı süt, 1 tutam hindistan cevizini macun olana dek karıştırın. Daha sonra bu karışımı cildinize krem niyetine sürün bu işlemi duştan önce yapmak daha sağlıklıdır. Kremi sürdükten yaklaşık 15 dakika sonra yıkayabilirsiniz.
Soğan suyunun bir diğer faydası da kadınlar tarafından sıkça rastlanan çikolata kistini bitirmesidir. Soğanları çaydanlıkta kaynattıktan sonra günde 3 kez içerseniz sizleri rahatsız eden kistleri yok eder. Bu duru uzmanlar tarafından da tavsiye edilmektedir.