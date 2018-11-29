Tüp bebek ile yaşanan hamileliklerde düşük riski nedir?

Hamilelikte düşük riski kadın yaşı ile birlikte artış göstermektedir. Bu artış yaş ile birlitke yumurtalarda artan genetik bozukluk riskiyle açıklanır.

Kadın yaşıyla birlikte yumurtaların sayısı azalmakta yumurtaların kalitesi bozulmakta ve bunlara ek olarak yumurtalarda genetik anormallik riski artış göstermektedir.

Tüm bu faktörlerde kendiliğinden elde edilmiş gebeliklerde dahi düşük riski artar. Şöyle ki; 35 yaşın altında elde edilen kendiliğinden gebelikte mevcut düşük riski %15 civarında iken, bu oran 40 yaş sonrası hamileliklerde %35 - 40'lara kadar çıkmaktadır.

Tüp bebek tedavisi ile elde edilmiş gebeliklerde düşük riski tüp bebek nedenine bağlı olarak değişim gösterir.

Şiddetli sperm sorunu nedeniyle yapılan tüp bebek tedavisi ile elde edilen gebeliklerde düşük riski yüzde 1 - 2 oranında daha yüksektir.

TÜP BEBEK NASIL YAPILIR?

Tüp bebek uygulamasının başlamasına karar verildikten sonra kadının vücudunda üremesi için gerekli olan hormonlar daha yüksek doz ile birlikte kadına uygulanır. Bu sayede normal olanın aksine birden fazla yumurta oluşması beklenir. Böylece gelişen yumurtalar sık sık takip edilerek olası bir olumsuz durumun önüne geçilmeye çalışılır. Gelişen yumurtalar sık sık ultrasonografi ile takip edilirken kan tahlili ile östradiol seviyeleri takip edilir. Takip edilen yumurtalar istenen boyutlara ulaştıklarında (18-20mm) ovulasyonu sağlamak için tek dozluk bir yumurta çatlatma iğnesi uygulanarak (hCG, GnRHa) yumurtlama zamanı planlanır. Yumurtlama iğnesinin yapılmasından 35-36 saat sonra ameliyathane ortamında ve tercihen anestezi altında, vajinal yoldan ultrasonografi ile beraber bir iğne yardımıyla yumurtalar toplanır.

Aynı zamanda erkekten alınan sperm örneği özel tekniklerle işleme uygun hale getirilir. Bu spermler daha sonra hastadan alınan yumurtaların laboratuar koşulları altında döllenmesinde kullanılarak, embriyo gelişimi sağlanır. Embriyolar gelişimleri süresince takip edilerek, bölünme yetenekleri, hücresel simetrileri, fragmentasyon oranları gibi özellikler takip edilir. Bu takip ile birlikte rahme tutunma oranı en olası embriyolar seçilir. Seçilen embriyolar, kullanılan özel kateterler ile anne rahmine vajinal yoldan yerleştirilir. Gelişen embriyolar arasından transfer edilmeyen yüksek kaliteli embriyolar dondurularak olası bir gebe kalamama durumunda tekrar transfer edilebilir.