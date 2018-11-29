Yalancı portakal yenir mi? Yalancı portakal faydaları...

Genellikle süs olarak kullanılan yalancı portakal adeta şifa dağıtıyor. Salgıladığı süt özüyle birlikte ezilerek merhem yapılan yalancı portakal, diz kireçlenmesi ve eklem ağrılarına çok iyi geliyor. Yalancı portakal faydaları nelerdir?

Yalancı portakal meyvesinin gerçek adı ise "moraceae" Ülkemizde süs ve çit bitkisi olarak yetiştirilen yalancı portakal eklem ağrılarına deva olmasıyla bilinir. Peki yalancı portakal yenir mi?

Yorgunluktan, stresten, oturarak çalışmadan, spor yapmak nedeniyle oluşan eklem ağrılarına çok iyi gelen yalancı portakal yenir mi?

Yalancı portakalın, kireçlenme, diz ve eklem ağrılarına iyi geldiğini belirten aktarların verdiği bilgiye göre, ana vatanı Amerika olan bu meyve ezilerek merhem kıvamına getirilip ağrıyan bölgenin üzerine sürülüyor.

Yalancı portakal, kapalı tohumlar türünden familya olarak dutgiller cinsinden bir meyve türü olarak biliniyor. Koparıldığı veya kesildiği zaman süt görünümlü sıvı akıtan bu meyve, 10 - 15 santimetre çapında dış yüzeyi pütürlü ve yuvarlak görünümüyle portakala benziyor.

Yalancı portakal yenmemeli, tüketilmemelidir.

Ağrı, sızı, romatizma ve kireçlenme için bu meyve ezilip bağlanıyor. Meyvenin içi süt gibidir, kabuğuyla karıştırılırsa merhem kıvamını alır.

Eklem ağrısı olan kişiler, akşam sürüp sabah kalktıklarında faydası görülür.. Bu meyve genellikle sulak bölgelerde yetişir. Dikenli ağacı vardır, olgunlaştığı zaman ağaçtan dökülür. Bir kere kullanıldıktan sonra faydasını gören insanlar var. Fakat uzun süre kullanan kişiler de var.