Anne karnındaki bebekler ne zaman duyar?

Anne karnındaki bebeklerde duyma nasıl gelişir?

Bebekler anne karnında 4 haftalık olduğunda embriyodaki hücreler; bebeğin gözleri, burnu, beyni, yüzü oluşacak şekilde düzenlenir. 9 haftalık iken kulakların oluşacağı bölgede çıkıntılar söz konusu olur. 18 haftalık bebek dış sesleri duymaya başlarken 24 haftalık olduğunda dış seslere karşı daha hassas bir hale gelmiş olur. 25 ve 26. Haftalarda ise bebek artık seslere tepki vermeye başlamıştır.

Anne karnındaki bebek annesinin veya babasının sesini tanıyabilir mi?

Bebek büyüdükçe ebeveynlerinin sesi de bebek için daha duyulabilir bir hal alır. Bebek 25 haftalık olduktan sonra duyduğu seslere tepki vermeye başlar. Rahim içinde yapılan kayıtlar doğrultusunda seslerin karnın içine yarı yarıya kısılmış bir halde ulaştığına dair ipuçları mevcut. Nedeni, rahminde açık havanın mevcut olmaması.

Bebeklerin anne karnındayken duyabilecekleri en belirgin ses ebeveynlerinin, özellikle de annenin sesi olur. Hamileliğin son 3 ayında bebek ebeveynlerinin sesini tanımaya başlamıştır. Ebeveynlerden birinin onla konuşması neticesinde kalp atışları hızlanır, heyecanlanır ve tepki vermek ister.

Anne karnındaki bebekte duyma kaybı olduğu fark edilebilir mi?

Her 100 bebeğin 3'ünde duyma kaybı söz konusu olur. Duyma kaybına neden olması muhtemel durumların aşağıdaki gibi sıralanması mümkündür:

Yüksek sese maruz kalmak

Menenjit

Kulak iltihapları

Bazı ilaçların yan etkileri

Bilrubin seviyesinin yükselmesine bağlı olarak kan nakli yapılması

Erken doğum

Yeni doğan bakım ünitesi