Antipsikotik ilaçlar hakkında bilinmesi gerekenler

Antipsikotik ilaçlar özellikle bipolar nöbetleriyle başa çıkma konusunda fayda sağlar. Ayrıca bipolar hastalarının kimi zaman maruz kaldıkları psikoz durumunda da antipsikotik tipte ilaçlardan faydalanılır. Psikoz, sanrı ve halüsinasyonların varlık gösterdiği zamanlardır.

Antipsikotik ilaçları kimler kullanabilir?

Bipolar bozukluk hastalarının pek çoğunun tedavisinin bir bölümünde antipsikotik ilaçlar reçete edilebilir. Bu tip ilaçlar sadece psikozu tedavi etmesi amacıyla değil lityum benzeri duygudurum dengeleyicilerinin yeterli olmadığı durumlarda takviye amacıyla da reçete edilebilir.

Antipsikotik ilaçların yan etkileri nelerdir?

Hastalarda tardif diskinezi görülebilir. Vücudun çeşitli bölgelerinde istemsiz kasılmalara sebep olan bu hastalığın yüzde ortaya çıkması istemsiz göz kırpmaya sebep olur.

En yaygın yan etki kilo alımıdır. Bu tip ilaçları kullanan kişilerde diyabet riski fazladır.

Kalp ritim bozukluğu söz konusu olabilir. Vücuttaki akyuvar sayısının düşmesiyle birlikte daha ciddi kalp sorunlarıyla karşı karşıya kalınması da olasıdır.

Bacaklarda huzursuzluğa sebep olan akatizi hastalığı varlık gösterebilir.

Akut distaonik reaksiyonlar ortaya çıkabilir. Genel olarak bu tip ilaçları kullanan genç erkeklerde ortaya çıkan bu hastalık hareketlerin ciddiyetinin azalmasına sebep olur.

Bazı hastalarda Parkinson hastalığı ortaya çıktığı görülmüştür.

Düzensiz nefes alımı, kalp ritminin düzensizleşmesi, tansiyon değerlerinin normalin dışında seyrederek çeşitli problemleri de beraberinde getirmesi söz konusu olabilir.

Kafa karışıklığı yaşanabilir, kaslar sertleşir hareket kabiliyeti azabilir.