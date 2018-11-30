Bebeklerde göz çapaklanması nasıl olur?

Bebeğin hasta görünmesi, göz kapağının kızarık ve şiş olması, bulanık gördüğünün düşünülmesi, göz ağrısının söz konusu olması, korneanın bulutlu görünmesi, ateşin normalin üzerine çıkması gibi durumlar mevcutsa ve uygulanan yöntemler neticesinde çapaklanma problemi giderilemediyse mutlaka uzman bir doktora başvurulmalı, doktorun gerekli tetkikleri uygulayarak uygun tedavi planını belirleyip uygulaması geçmesi mümkün kılınmalıdır.

Bebeklerde göz çapaklanmasının belirtileri nelerdir?

Bebeklerin gözünde çapaklanmaya neden olabilecek durumların aşağıdaki gibi sıralanması mümkündür. Bebeklerde göz çapaklanması belirtileri şu şekildedir:

Bebeklerde göz çapaklanması ve şişmesi

Bebeklerde göz çapaklanması ve kızarıklık

Uyku sırasında kirpiklerin birbirine yapışması

Göz kapaklarında veya kirpiklerde kurumuş iltihap

Gözde sarı ya da yeşil renkte akıntı ya da cerahat

Bebeklerde göz çapaklanmasının nedenleri nelerdir?

Gözyaşı kanalının takınması: Çapaklanmanın en yaygın sebebidir. Yapışkan bir çapak tabakası gözün içerisinde mevcut haldedir. Gözyaşı kanı tıkanır ve göz kurursa çapak tabakası belirgin ve rahatsız edici bir hal alır.

Göz nezlesi: Bebeğin gözlerinde yorgunluk mevcutsa ve kızarıklık söz konusuysa, bunların yanı sıra göz kapakların aşırı miktarda çapak şişliğe sebep oluyorsa göz nezlesi ihtimali akla getirilmelidir. Söz konusu problem bir mikroorganizmanın varlığı sebebiyle meydana gelmiş olabilir, bulaşıcı olma ihtimali yüksektir. Eğer bebeğinizde böyle bir rahatsızlık olduğundan şüpheleniyorsanız evde tedavi yöntemleri uygulamak yerine mutlaka bir doktora başvurmalısınız. Doktor tarafından yapılacak testler doğrultusunda bebeğiniz için en uygun tedavi yöntemi belirlenir ve bu doğrultuda adımlar atılır. Doktor genel kapsamdaki tedavi sürecinde ilaç reçete edebileceği gibi dikkat etmeniz gereken durumlar ve bebeğinizi korumanız gereken hususlar hakkında sizi bilgilendirecektir.