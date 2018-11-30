Bit nedir? Bitten kurtulma yolları nelerdir?

Özellikle ilkokula yeni başlamış çocuk sahibi ebeveynlerin için öncelikle şu soruyu cevaplandıralım; bit bulaşıcı mıdır? Evet, bulaşıcıdır. Bit, uygun ortamı bulduğu takdirde o alana yerleşip kan emmeye ve o alanda yaşamaya başlar.

BİT NEREDEN GELİR?

Bitler bir konakçıya muhtaçtırlar. Ancak köpek, ked gibi herhangi bir hayvandan bit bulaşmaz. Bitlerin kanatsız, uçması mümkün olmadan parazitler. Ucunda pençeleri bulunan bacakları mevcuttur. Dolayısıyla ancak insandan insana saça yapışarak bulaşmaları mümkündür.

Okul çağındaki çocuklar için bitin endişe verici bir konu olmasının sebebi, çocukların hayatların ilk kez bu kadar kabalık bir ortam bulunuyor olmalarıyla birlikte zayıf hijyen koşullarıdır. Zayıf hijyen koşulu yalnızca az banyo yapmak anlamına gelmez.

BİTTEN KURTULMANIN YOLLARI NELERDİR?

Bitlerden kurtulmayı mümkün kılan birden çok yöntemden söz etmek mümkündür. Bu yöntemler arasında eczanelerden temin edilmesi mümkün olan reçetesiz ilaçlar, reçeteli ilaçlar ve evde uygulanabilecek doğal yöntemler vardır.

Doğal içerikli ürünlerin avantajı potansiyel zararları bulunan böcek ilaçlarına maruz kalınmadan bitlerin yok edilmesidir. Yapılan birtakım araştırmalar neticesinde lavanta yağı, nim ağacı yağı, okaliptüs yağı ve çay ağacı yağının çoğu reçetesiz ilaçtan çok daha etkili olduğu sonucuna varılmıştır. Öte yandan bitler, yaygın bir şekilde kullanılan ürünlere karşı direnç kazanırlar. Bu şekilde ortadan kaldırılmaları zorlaşır.

Vücut bitleri, saç bitlerinden daha farklı özellikler taşır. Vücut bitleri yumurtalarının derinin yerine kıyafetlerin üzerine bırakır. Vücut bitleri dolayısıyla bit kaynaklı tifüs, tekrarlayan ateş, bubonik veba gibi çeşitli hastalıklara maruz kalınabilir. Bu sebepten ötürü vücut bitinin söz konusu olması halinde mutlaka tıbbi yardım alınmalıdır.