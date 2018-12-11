Çocuklu aileler Arap sabunu kullansın

BUGÜN NELER OLDU

Tuz ruhu ile çamaşır suyunu karıştırıp temizlik yaparken zehirlenmek, Türk kadınlarına özgü bir davranış olsa gerek! Bardakları çamaşır suyuyla kaynatmak, tencerenin dibini telle kazımak, 'daha iyi yıkansın' diye ıspanağı bulaşık makinesine atmak da diğer çılgınlıklarımızdan en çok bilinenleri… Medical Park Silivri Hastanesi'nden Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İbak Gönen; çoğu zaman hastalıklara, hatta ölüme bile davetiye çıkarabilen yanlış alışkanlıklarımızı masaya yatırdı… Türkiye'de banyo, tuvalet ve mutfak temizliğinde tercih edilen çamaşır suyu ile tuz ruhunun birlikte kullanılması sonucu ortaya çıkan zehirlenme türü, dünya literatürüne girmişti. Türk insanının sık yaptığı bu hata, ölüme bile yol açabiliyor. Çamaşır suyundaki sodyum hipoklorit ve tuz ruhundaki hidroklorik asit birleşince ortaya 'klor gazı' çıkıyor. Bu iki maddenin karışımı gözlerde yanma, nefes darlığı ve hışırtılı solunuma neden olarak zehirlenmeye sebep oluyor. Astım hastaları için bu durum ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Sürekli çamaşır suyu ile temizlik yapan kadınlarda, KOAH'dan ciddi akciğer rahatsızlıklarına kadar birçok hastalığa rastlanabiliyor.Birçok gıda maddesini sakladığımız buzdolaplarının hijyeni oldukça önemlidir. Buzdolabının içini temizlerken kimyasallardan kaçınmakgerekir. Buzdolabının içindeki parçaları temizlerken, silme ve kurulama için ayrı bezler kullanılmalıdır. Mutfağın diğer yüzeylerinde kullanılan sünger ve bezler, bakteri ve diğer mikroorganizmaları bulaştırabildiği için buzdolabında kullanılmamalıdır. Buzdolabının içinin temizliğinde, yarım litre suda eritilmiş karbonat kullanılabilir.Çocuklu aileler, ev temizliği ve hijyenine önem vermelidir. Emekleme döneminde çocuklar, vakitlerinin çoğunluğunu yerde geçirir. Bu nedenle yüzey temizliğinde kimyasallardan uzak durmak akıllıca olur. Halı ve koltukların temizliğinde daha az kimyasal içeren temizleyiciler tercih edilmelidir. Örneğin, Arap sabunu kullanılabilir. Arap sabunu, çok az kimyasal içerir ve bu nedenle ev hanımları tarafından son zamanlarda sıkça kullanılıyor. Odaların havalandırılması da temizlik kadar önemlidir.Türk kadınlarının ıspanak, kıvırcık veya patates gibi bazı sebzeleri bulaşık makinesinde yıkadığını duydum, hatta şahit oldum. Bu uygulama; makineye deterjan koymadan yapılsa da, daha önceki yıkamalardan kalan deterjan kalıntılarının yanında bulaşık makinesinde bulunan tuz ve parlatıcıdaki kimyasallar, sebzelere bulaşarak sağlık için zararlı etkiler oluşturabilir. Ayrıca kesme tahtalarının da sık sık temizlenmesi gerekir. Ancak yiyeceklerle direk teması olan kesme tahtalarının temizliğinde kimyasal içerikli temizleyiciler kullanılmamalıdır. Bu amaçla; limon, sirke, tuz ve kabartma tozu gibi maddeler sulandırılarak kullanılabilir. Kesme tahtalarının üzerindeki çizikler, bakterilerin ve diğer bazı mikroorganizmaların üremesi için uygun ortam oluşturabilir. Bu tür kesme tahtalarını değiştirmek veya zımparalamak gerekir. Aynı şekilde dibi tutan tencereleri temizlerken de dikkatli olmak gerekir.