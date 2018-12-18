Haberler Sağlık Haberleri Bu meyve kanserin kökünü kazıyor

Bu meyve kanserin kökünü kazıyor 2014 yılından beri yapılan çalışmalar gösterdi ki blushwood meyvesi kanser tedavisine cevap veriyor. Şu an test aşamasında olan ilaç Oscar isimli tümör sahibi köpek üzerinde denendi ve Oscar'ın tümörü 15 gün içerisinde yok oldu! İşte o meyve...

Giriş Tarihi: 18.12.2018 11:00