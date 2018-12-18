Bu meyve kanserin kökünü kazıyor

2014 yılından beri yapılan çalışmalar gösterdi ki blushwood meyvesi kanser tedavisine cevap veriyor. Şu an test aşamasında olan ilaç Oscar isimli tümör sahibi köpek üzerinde denendi ve Oscar'ın tümörü 15 gün içerisinde yok oldu! İşte o meyve...
Giriş Tarihi: 18.12.2018 11:00
BLUSHWOOD MEYVESİ
Berghofer Tıbbi Araştırma Merkezi'nden Dr. Glen'in blushwood meyvesi üzerine yaptığı araştırma sonucu bu meyvenin kanser hücrelerini yok ettiği ortaya çıktı. Bluswooddan alnan emzimle kanser tümörleri yok edilebilecek.