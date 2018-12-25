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enfeksiyonu tetikliyor!

Araştırmalar stresli zamanlarda insan vücudunun enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale geldiğini gösteriyor. düzeyi yüksek ve uzun süreli olan kişilerde bazı bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aslı Çurgunlu stresle başa çıkmanın yollarını anlattı.

Giriş Tarihi: 25.12.2018 11:44 Güncelleme Tarihi: 25.12.2018 17:26
Stres enfeksiyonu tetikliyor!

STRES ENFEKSİYONLARA KAPI ARALIYOR

Araştırmalar stresli zamanlarda insan vücudunun enfeksiyonlara karşı daha savunmasız hale geldiğini gösteriyor. İşsizlik ya da aile içi tartışmalar yaşayanlarda soğuk algınlığı ve grip gibi enfeksiyonlar daha sık yaşanıyor. Yapılan çalışmalar düzeyi yüksek ve uzun süreli olan kişilerde bazı bulaşıcı hastalıklara yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu gösteriyor. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Aslı Çurgunlu "Çoğu kişi günlük yaşamında stresi bir dereceye karşı yönetebilir ve kısa süreli strese karşı uyum yollarını bulur. Şiddetli, uzun süreli stres durumunda ise enfeksiyonlara karşı vücudumuzun bağışıklık sistemini etkileyen olumsuz etkiler oluşur" diyor.

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Stres enfeksiyonu tetikliyor!
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