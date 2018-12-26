Günde en az kaç adım atmalıyız? Günde ne kadar yürümeliyiz?

Eğer sağlığınız yerindeyse ve uzun yıllar sağlıklı kalmak istiyorsanız bahanelerin ardına sığınmadan yürüyüş yapmanız gerekmektedir. Zamanınız olmasa da yorgun da olsanız hava soğuk da olsa yağmur da yağsa çalışan bir kişiyseniz bile en azından öğle aranızda yürüyerek vücudunuzu hareket ettirin emin olun bu size yarar sağlayacak. Günde en az kaç adım atmalıyız? İşte yanıtı...

Metobolizmamızın günde en az 5.000 (beş bin) adım atmak üzere tasarlanmış bir yapısı vardır. Aksi halde sağlığınız açısından olumsuz durumlar oluşma ihtimali yüksek. Kötü yaşamaktan ve yaşlanmaktan korkuyorsanız mutlaka günde en az 5.000 adım atmalısınız.

Obezite, sağlıksız beslenme, kalp tıkanıkları, kalp rahatsızlıkları, nefes darlığı, mide rahatsızlıkları gibi problemler yaşamamak için günde en az 5.000 adım atmalısınız.

Günlük adım sayınızı 7.500 sayısına çıkarırsanız hem yaşlanmayı yavaşlatır hem de sağlıklı bir vücuda sahip olmak için ilk şartı yerine getirmiş olursunuz. Günde en az 7.500 adım attıktan sonra sağlıklı beslendiğiniz takdirde sağlıklı kalmayı başarabilirsiniz.

Altmışlı yaşlar ve sonrasında bile sağlıklı kalmak istiyorsanız hedefinizi daha da büyütüp günde 10.000 adım atmaya çalışın. 10.000- 12.500 adım aralığının bir "sağlıklı yaşam kazanımı" olmanın çok ötesinde mükemmel bir doğal ilaç olduğunu bilin. 10.000'in üstü muhteşem bir standarttır.