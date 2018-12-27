Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Sağlık Haberleri > Boğaz ağrısını geçirmenin püf noktaları

Boğaz ağrısını geçirmenin püf noktaları

Havaların soğumasıyla beraber şikayet edilen hastalıklardan bir tanesi de ... Birçok sebepten meydana gelen boğaz ağrısının doğru teşhisi ve tedavi yöntemlerinin uygulanması boğaz ağrısının ilerlememesi için önem taşıyor. Peki, boğaz ağrısına ne iyi gelir, boğazı ağrıyan ne yapmalı? İşte yanıtlar...

Giriş Tarihi: 27.12.2018 09:57 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 09:57
Boğaz ağrısını geçirmenin püf noktaları

HER BİR SEBEBE KARŞI FARKLI ÇÖZÜM YOLLARI

birçok hastalığın belirtisi olarak meydana gelebilir. Boğazda yanma ve hassasiyet olarak da görülen, katı veya sıvı bir şey yutmakla ağrının arttığı gözlenen bu şikayetin bilinen en sık nedeni enfeksiyondur. İHA'nın haberine göre; enfeksiyonlara genellikle virüsler sebep olur. Ayrıca genelde çocuklarda görülen suçiçeği veya kızamık gibi virüs hastalıkları da boğaz ağrısına sebep olabilir. Bademcik iltihabı bakteri kaynaklı boğaz ağrılarına yol açtığı gibi sık görülmeyen difteri ve boğmaca gibi bakteri türleri de sebepler arasında sayılabilir. Her bir sebebe karşı farklı çözüm yollarına başvurmak gerekir. Bilindiği üzere virüs hastalıklarına antibiyotik faydalı olmamaktadır.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Boğaz ağrısını geçirmenin püf noktaları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN